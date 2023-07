Az új vezetőedző, Farkas József nyitó gondolatként azt hangsúlyozta a Leányka úti Eszterházy-csarnokban tartott első foglalkozáson, hogy eddig beszélhettek „régiekről” és „újakról”, innentől viszont egy csapat van, amellyel szeretnének megfelelni a klub által vázolt, és saját maguk elvárásainak is.

Az előző két hét házi feladataival együtt tízhetes felkészülés indult a héten, amely szeptember első hétvégéjén ér véget a Szent István SE elleni nyitó bajnoki mérkőzéssel.

Saját nevelés Az eddig bejelentett kilenc érkező mellett a felnőttekkel kezdte a felkészülést a saját nevelésű Kalcsó Luca. A 16 éves játékossal így háromra rúg a kapusok száma.

Szintén a nyár első találkozásának apropóján mutatkozott be a keret tagjainak a stáb többi tagja is, akik közül páran szintén nem egyedül tartoznak az újonnan érkező személyek táborába.

Az elmúlt hat szezonban a labdarúgó NB I.-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry FC-nél dolgozó Kapás Krisztián masszázsterapeutaként, és rehabilitációs trénerként érkezett.

Erőnléti edzőként a hosszú ideje az Egri Vízilabda Klub felnőtt csapataival is foglalkozó Major Attila (is) felel majd a lányok megfelelő állapotáért. Nyerges Tibor gyógytornászként továbbra is az együttesnél marad, a kapusedzői teendőkkel Farkas József foglalkozik, míg az előző szezonban technikai-vezetői feladatkört ellátó Csóka Patrik helyét a klub kommunikációs referense, Fenyves Balázs vette át.