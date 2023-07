Az NB III. Északkeleti csoportja 1. fordulójának mérkőzései.

Vasárnap, 11.00:

KISVÁRDA II.–FC HATVAN

Kisvárda, Várkerti Stadion. V.: Vinter Béla (Elek, Tóth Á.).

– Az NB III.-ba történt tavalyi visszatérést követően az idei nyáron sokat változott a keret összetétele, ám abban nem akarunk módosítani a céljainkon, hogy ezúttal is a legjobb nyolc közé tartozzunk az eredményességet illetően. A tavalyi 64 rúgott gól nem volt rossz, ám a kapott találatok vonatkozásában akadt hiányérzetünk, emiatt a védekezésben előre kell lépnünk. A nyáron történt erősítések ezt a célt szolgálták. Szerencsére a kulcsjátékosok maradtak, míg a friss szerzemények több helyről érkeztek, az ő beépítésük folyamatban van. A 2023/24-es idényben is a támadófutballt részesítjük előnyben, Kisvárdán is törekedve arra, hogy az igazi arcunkat mutassuk.