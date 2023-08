FC HATVAN–FACULTAS-TISZAFÜREDI VSE 1–1 (1–0)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Szántó Simon Péter (Flinta Z., Kató B.).

HATVAN: Menczeles I. – Takács B., Szabó Sz., Czibolya G. (Szabó R., 84.), Kitl K. (Benkó D., 84.), Karácsony D., Sárossy D., Burzi A. (Panyi A., 58.), Tarjáni P., Dinka K. (Fellner K., 69.), Fekete K. (Vince A., 84.). Edző: Zoran Szpisljak.

TISZAFÜRED: Tajti B. – Bernáth Á., Barzsó A. (Oláh N., 66.), Dankó N., Nagy Zs. (Lukovszky A., 66.), Engel A., Mácsai L., Szövetes K., Nagy D., Erdei M. (Papp K., 58.), Ludvig Zs. (Harsányi B., 46.). Edző: Dorcsák Zoltán.

GÓL: Burzi A. (31.), ill. Mácsai L. (88.).

A HATVANI JÓK: Burzi A., Fekete K., Takács B., Kitl K.

ZORAN SZPISLJAK: – Vak tyúk is talál szemet, ez a meccs ilyen volt az elejétől kezdve. Hamar magunkhoz ragadtuk az irányítást és több helyzetet is kialakítottunk, de sajnos csak egy helyzetet sikerült gólra váltani. A másik félidőben ugyanabban a felfogásban mentünk neki. Továbbra is helyzeteket alakítottunk, de az utolsó passzok nem voltak annyira jók és élesek, hogy még egy gólt tudjunk rúgni. A Tiszafürednek egy jól felépített támadásból sikerült egy beadást produkálni, amelyikből gólt szereztek. Mindenképpen meg kell dicsérni a csapatunkat, mert iszonyatosan sok energiát tettek bele a meccsbe. Továbbra is veretlenek vagyunk a bajnokságban.