A selejtezők során házigazdaként szereplő vármegyeszékhelyiek a nagyszünetig hétgólos előnyt szereztek, ami elegendőnek bizonyult a mérkőzés megnyeréséhez. Az új játékosok közül Mészáros Bálint és Kirill Rusztanov góllal mutatkozott be a Bárány uszodában, miközben eredményesnek bizonyult a saját utánpótlásból felkerült Domokos Dániel is. A fővárosiak ellen Tóth Kálmán vezetőedzőtől lehetőséget kapott a 2008-as születésű Moldisz Milán László is.

A B jelű kvartettben a Tigra-ZF-Eger és a KSI SE mellett a BVSC-Zugló és a Szegedi VE szerepel. A csapatok körmérkőzéseken döntenek a továbbjutást jelentő első két hely sorsáról.

Az 1. mérkőzésen:

KSI SE–TIGRA-ZF-EGER 10–13 (1–4, 1–5 , 4–2, 4–2)

Eger, Bárány uszoda. V.: Vogel G., Kendeházi M.

EGER: Krémer – Rádli R. 3, Biros S. 2, Mészáros B. 1, Spitz M. 1. Gólya N., Krijestorac 3. Csere: Borbély S. (kapus), Sári A., Dó­czi M. 1, Rusztanov 1, Domokos D. 1, Moldisz M. Edző: Tóth Kálmán.

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/3, ill. 10/4.

ÖTMÉTERESBŐL: 3/3, ill. 1/1.

KIPONTOZÓDOTT: Gólya N. a 19., Pető Á. a 30. percben.

TOVÁBBI EREDMÉNY: BVSC-Zugló–Szegedi VE 16–6

A további program

AUGUSZTUS 18., PÉNTEK

18.00: Szegedi VE–Tigra-ZF-Eger

19.30: BVSC-Zugló–KSI SE

AUGUSZTUS 19., SZOMBAT

11.00: Szegedi VE–KSI SE

12.30: Tigra-ZF-Eger–BVSC-Zugló