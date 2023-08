– Nagyon elégedett vagyok, különösen annak ismeretében, hogy betegségek és sérülések miatt több játékost is nélkülözni kellett ezért akadtak olyanok, akik a tervezettnél jóval több időt töltöttek a pályán – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs. – Továbbra is elismerést érdemel az a dinamika amivel kézilabdáztunk, és néhány nap gyakorlás után a nyitott védekezésünk is kifejezetten biztatóan működött.

Jóga Norbert és Podoba János továbbra is sérüléssel bajlódik, míg Bodor Márk, Schmid Péter és Nkousa Dávid betegség miatt nem állt rendelkezésre.