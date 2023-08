– A II. osztályból történt 2017-es feljutást követő hat évben egyszer (2020/21-ben) végzett a 9. helyen a csapat, egyébként pedig ezalatt zárt a gárda. Az látszik, ha kiesik az együttes, akkor gyorsan visszajut, de az I. osztályban döntően az alsóházban szerepelnek. A vármegyei futballban reálisan hol van a helye a Bélapátfalvának? Ennyire meghatározóak az anyagiak, illetve a pénz hiánya?

– Szívesen mondanám, hogy nem, vagy nem csak, de valójában ténylegesen így van. És ezt nem kizárólag a bélapát tapasztalatok alapján mondhatom. Ha valahol van pénz, ha valaki erre áldoz, akkor ott nyilván jobb focit szeretnének látni. Olyan játékosokat tudnak megfizetni, akiknek nem is biztos, hogy ebben a bajnokságban kellene játszaniuk, de így kevesebb munkával, kevesebb energiaráfordítással ezt megtehetik. Megélni talán nem tudnak belőle, de jól kiegészíthetik a jövedelmüket.

Ezek a csapatok mindig jóval erősebbek lesznek, mint a mienk, ahol saját nevelésű játékosokból, minimális költségvetéssel, szinte csak a működési feltételek biztosításával próbálnak labdába rúgni.

Amikor három évvel ezelőtt visszatértem a bélapátfalvi felnőttcsapathoz, az akkor még 20 év körüli átlagéletkorral rendelkező keret tagjainak azt vetítettem előre, hogy három-négy éven belül minimális anyagi háttér mellett is meghatározói leszünk a I. osztályú bajnokságnak. A játékospiacon történt, bennünket negatívan érintő változások miatt azonban át kellett értékelni a helyzetünket. Valahol az MTK elnöke úgy fogalmazott, hogy nem akar magyar bajnokokat és/vagy válogatottakat nevelni, ő a játékospiacra nevel labdarúgókat. Mi nem ezt tervezzük, ám a játékospiac törvénye szerint, ha valahol szükség van ezekre a gyerekekre, és jobb lehetőségeket tudnak számukra biztosítani, akkor elmennek tőlünk. Úgy néz ki, hogy ez a kiscsapatok sorsa.

A 1. forduló programja

Forrás: adatbank.mlsz.hu

– Mennyire nehéz a mostani tizen- és huszonéveseket megnyerni arra, hogy a futballra többet áldozzanak az idejükből? Mennyire mozdíthatók afelé, hogy több edzéssel jobb eredmény hozható ki?

– Ahol ebben nőnek fel a gyerekek, ahol van utánpótlás-nevelés, és a gyerekeknek adott a lehetőség a továbblépésre a felnőtt labdarúgásba, ott ez működhet úgy, mint ahogy egy vármegyei bajnokságban szükséges volna. Vagyis, hogy a településen nevelkedett játékosok, akikkel helyben foglalkoztak, azok a felnőtt labdarúgást is ott folytatják. Akkor megküzdenek egymással és akár örömmel is jönnek, mint ahogy ez nálunk is érvényes. A gond akkor jön, amikor olyanokkal találkoznak a fiatalok, akik olyanokkal futnak össze, akiknek a havi pénze több, mint nálunk összesen a játékosokra fordítható összeg.

A bélapáti drukkerek elkötelezettek a sajátjaik iránt

Forrás: Lénárt Márton /Heves Megyei Hírlap

– A 13 csapatos mezőnyből melyik három csapatot tippeli a dobogóra?

– A Füzesabony egy évvel ezelőtt is bajnokesélyesnek számított, nem hiszem, hogy gyengült volna a keretük, sőt igazoltak is. Valószínűleg a tavaly is jól szerepelt Lőrinci, illetve az elválásokból kicsit elmaradt Gyöngyöshalász is éremért harcol majd. Úgy vélem, lesz egy elég erős élmezőny egy nagyon erős középmezőnyel. Az esélylatolgatáson túllépve mindenkinek sérülésmentes, jó szórakozást kívánok ebben a bajnokságban. Legyenek jó meccsek, sok saját nevelésű fiatallal!