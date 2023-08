A miskolci klub a labdarúgókkal hosszú távra tervez az egyesület és az akadémia karrier- és életpálya modellt kíván nyújtani. Ezt a folyamatot segíti az NB III.-ban szereplő csapat, a másodosztályban szereplő Kazincbarcikával kötött kooperációs szerződés, a legjobbak előtt pedig az élvonalbeli együttes öltözője is nyitva áll – szerepel a piros-fehér egylet hivatalos honlapján.

– Az utánpótlás labdarúgásban minden bizalom megelőlegezett, előre nem lehet tudni, hogy mi lesz a kifutás. A mostani „hatos fogatban” azonban nagyon bízunk – fogalmazott a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója, Simon Miklós.

A DVTK sportigazgatója, dr. Bajúsz Endre azontúl, hogy nagy szeretettel köszöntötte az ifjakat a felnőtt profi futball küszöbén, hozzátette: már csak rajtuk áll, milyen magasságokba jutnak pályafutásuk során.

– Elkezdtünk egy erős, fiatal bázis kiépítését, amely egyértelműen a diósgyőri futball fejlődését, stabil alapjainak megteremtését szolgálja. Évente nem csupán egy-egy labdarúgó kap profi szerződést, hanem ahogy a mellékelt ábra is mutatja, megfelelő teljesítmény esetén bárki számára adott ez a lehetőség – emelte ki dr. Bajúsz Endre.

A klub által közzétett jellemzés szerint a 19 éves Vincze Dániel már többször készült az NB I.-es kerettel, és hét közben a másodosztályú Kazincbarcika edzéseit látogatja. Ahogy írják: bőven van benne lehetőség.

A kezdetben a Hatvani Góliát DSE-ben, a Heréd LC-ben és az FC Hatvan csapatánál pallérozódott Bacsa Benjámin Sándor „példaértékű hozzáállással és megalkuvást nem tűrő motivációval rendelkezik, emellett fizikálisan és mentálisan készen áll a rá váró feladatokra”.

A 17 esztendős játékos körül az elmúlt időszakban felgyorsultak körülöttem az események.

– Sok játéklehetőséget kaptam, amivel szerencsére sikerült élnem. Ezután behívtak az U18-as válogatottba, ahol végig játszottam a szkopjei mérkőzést, most pedig aláírhattam az első profi szerződésemet. A meghívó és a profi szerződés is nagy megtiszteltetés számomra. Utóbbi egy kicsit meglepett, de az is igaz, hogy az elmúlt években nagyon sokat dolgoztam. Motivációs szempontból ez a jövőre nézve plusz energiát ad számomra – mondta Bacsa.