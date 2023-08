Az XCM Pro Tour 3. futamaként, egyben a Magyar Kerékpáros Szövetség Országos Bajnokságaként is számításba vett 23. Bükk Hegyikerékpár Maratonon annak ellenére is éles küzdelem alakult a helyezésekért, hogy az esős időjárás többeket is elriasztott a viadaltól.

A Nagy Sportegyesület rendezvényén bélapátfalvai rajt-cél központtal indult a küzdelem.

A dobogósok

MINI TÁV CXM (14 km)

Felnőtt nők

1. Hüvösvölgyi-Nagy Zsuzsanna Szandra (Vegan Energy Food Team) 1:13:13

2. Kerényi Réka 1:22:45

3. Tömördi Vanessza 1:23:16

Felnőtt férfiak

1. Bahul József (Ózdi KE) 42:29

2. Török Csaba (Ózdi KE) 49:58

3. Puskás Gergő 55:40

RÖVID TÁV XCM (30 km)

Felnőtt nők

1. Imre Laura (Salgótarjáni HKE) 1:50:23

2. Bege-Puskás Lívia 3:37:07

Felnőtt férfiak

1. Tóth Dávid 1:18:13

2. Litauszki Tibor (Trek Team) 1:19:10

3. Gál Tamás 1:31:21

KÖZÉP TÁV XCM (60 km)

Felnőtt nők

1. Benkó Barbara (PCCC) 2:44:29

2. Oravecz Lora (PCCC) 2:56:22

3. Szekeres Viktória (KTM Team Hungary) 2:57:53

Felnőtt férfiak

1. Szentpéteri András (Buruczki Training System-BTS SE) 2:20:11

2. Sitku Balázs 2:29:08

3. Csizmadia Bence (KTM Team Hungary) 2:49:37

HOSSZÚ TÁV XCM (86 km)

Felnőtt férfiak

1. Szatmáry András (Cube-Csömör) 3:13:25

2. Blazsó Márton (Imperátor-PTE-PEAC) 3:20:21

3. Borsos Benedek (SVS Pro Team) 3:22:08

PEDELEC (60 km)

Nők

1. Szigeti Lilla 2:20:35

Férfiak

1. Tóth Attila Zoltán (KTM Team Hungary) 1:55:05

2. Varga Ádám (Bringabanda SC) 2:06:14

3. Nagy Ferenc (Döke Komlói Egyesülete) 2:09:36