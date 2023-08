– Háromszor 30 percet játszottunk, így nem csak a taktikai elemek gyakorlását, hanem az állóképesség fejlesztését is remekül szolgálta a találkozó – fogalmazott a füzesabonyiak edzője, Major Attila.

– Munkahelyi elfoglaltság miatt akadtak hiányzók, akiknek a pótlásáról a saját nevelésű fiatalokkal gondoskodtunk.

Számos felállást kipróbáltunk támadásban és védekezésben is. Mindenkinek elég sok játékpercet adtam, ezáltal néha kicsit kaotikusnak tűnhetett a játék, de örülök, hogy extrém felállások alatt is megfelelő színvonalon tudtunk játszani. Bár most nem ez volt a legfontosabb, de örülök neki, hogy a végén, a legfontosabb percekben fegyelmezett védekezéssel és bátor, de higgadt megoldásokkal a magunk javára tudtuk fordítani az eredményt Jövő héten Gyöngyösön játszunk felkészülési mérkőzést a Gyöngyösi KK I. osztályú junior csapatával.