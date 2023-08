A Nagyréde SC új elnöksége Fehér Gyula vezetésével nagy örömmel vette az együttműködés folytatását a díjbizottsággal a Majoros „Maszek” András-díj további működése érdekében.

– A Majoros „Maszek”-díj elég jól ismert Heves vármegyében, aki benne van a labdarúgásban, mindenki ismeri. Egy ilyen színvonalas díjazás nagy ösztönző az utánpótlás számára – mondta a Nagyréde SC elnökségi tagja, dr. Ördög István.

A díj történetében eddig mindössze ketten akadtak, akik kétszer érdemelték ki a serleget az egyszer elismertek mellett. Varga Krisztián a díjazás 2003 óta fennálló történetének első tíz éve után, Jurecska Ruben pedig a huszadik évében kapta meg. A 2022/2023-as bajnokságban Jurecska Ruben volt az év legjobbja, így a díjbizottság főtitkára, Hegoczki F. Zsolt őt szólította a pálya közepén díszsorfalat álló csapatok elé tapsvihar közepette.

A díjat ifj. Majoros András, a díjnévadó utódja és a főtitkár adta át Fehér Gyula klubelnök, valamint dr. Ördög István kíséretében.

– Óriási, hogy a Fehér Gyula elnök vezette grémiummal partnerként közösen továbbra is aktívan teszünk majd az utánpótlás ösztönzéséért, fejlődéséért a Maszek-díjazással – fogalmazott ifj. Majoros András. – Édesapám biztosan örül odafönn, hogy kedvelt utánpótlása a jövőben is méltó elismerésben részesül. A „Maszek”-díj többszörösen bizonyított a klubnak, nemcsak hírnevével, hanem például azzal is, hogy több díjazott játékos jelenleg is kiemelkedő labdarúgója az egyesületnek, vagy éppen a klub hírnevét öregbíti messze földön. A jelen ifjúsági csapata pedig annyira ösztönzött, hogy olyan nevek kerülnek ki soraiból, mint Jurecska Ruben, aki a harmadik díját is méltán kapta. Csapatkapitányként nemcsak az ifjúságiakat vezényelte ezüstéremig, hanem a felnőtteknél is a karszalagot viselve aranyérmet szerzett.