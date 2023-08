A csapatkapitány jogán először Hegedüs Márk szavait tolmácsoljuk, akit elmondása szerint kellőképpen motivál az új titulus.

– Ahogy pályafutásom során mindig, ezután is a legjobb tudásom szerint igyekszem segíteni a csapatot – fogalmazott a hetedik gyöngyösi szezonjára készülő 30 éves beálló.

– Azzal, hogy a társak engem választottak csapatkapitánynak a felelősségem is nagyobb, aminek szeretnék megfelelni.

Nagyon jó közösséget alkotunk, hamar megtaláltuk a közös hangot a társakkal, a pályán kívül is sok időt töltünk együtt. Dinamikus, kreatív kézilabdát szeretnénk játszani, amit határozott, kemény védekezéssel igyekszünk megalapozni. A célkitűzés a 6–8. hely valamelyikének megszerzése, de remélem fentebb is tekinthetünk. Ehhez az kell, hogy hazai pályán minden ellenfél feladatát megnehezítsük, és idegenben is kiegyensúlyozott szerepléssel rukkoljunk elő.

Ők húszan várnak bevetésre

A HE-DO B. Braun Gyöngyös 2023/2024-es kerete

KAPUSOK: Gyánti Barnabás, Alekszandar Tomics (szerb), Podoba János

JOBBSZÉLSŐK: Lakosy Máté, Jaros Olivér

JOBBÁTLÖVŐK: Schaffer Zsolt, Lucia Bura (horvát), Nagy Ádám

IRÁNYÍTÓK: Schmid Péter, Martin Potisk (szlovák), Gráf Martin

BEÁLLÓK: Hegedüs Márk, Jóga Norbert, Tomasz Pietruszko (lengyel)

BALÁTLÖVŐK: Bodor Márk, Nkousa Dávid, Ubornyák Dávid

BALSZÉLSŐK: Edwards Olivér (amerikai-magyar), Varsandán Milán, Gyallai Bercel

STÁBTAGOK: Bíró Balázs vezetőedző, Sándor Ákos technikai vezető, Hudák Henrik kapusedző, Németh Tamás erőnléti edző, Unger Balázs gyúró

Schmid Péter a tavalyi bemutatkozó éve után idén újabb célokat tűzött ki maga elé. A csapat sikere továbbra is mindennél előrébb való.

– Egységesek vagyunk és nagyon elszántak – jelentette ki a 27 esztendős kézilabdázó, aki irányítóként és átlövőként is bevethető.

– Fiatal, harcias társaságot alkotunk, amelyben mindenki motivált, küzd, hajt a sikerért.

Keményen dolgozunk, hogy a mérkőzéseken a legjobbat tudjuk kihozni magunkból. Fontos, hogy az eredményességhez kellően széles taktikai repertoárral is rendelkezünk. Szeretném minél több góllal és gólpasszal kivenni a részem a csapat teljesítményéből. Bízom benne, hogy a tavalyi helyezésünkön tudunk javítani, minden meccsre, úgy megyünk ki, hogy győzni akarunk. Minden adott ahhoz, hogy csodás szezont fussunk csapatként, miközben igyekszünk minél több győzelemmel megörvendeztetni a szurkolóinkat.

Jobbszélső poszton Gábori Máté távozása után a 23 éves Lakosy Máté felé is nagyobb az elvárás. A játékos az új szezonban szeretné megerősíteni helyét a csapatban.

– Sikeres felkészülési időszakot zártunk, a csapat mentálisan és fizikálisan is jó állapotban várja a nyitányt – osztotta meg a szélső.

– A hat nyári edzőmérkőzés közül négyet megnyertünk, ami kellő önbizalommal tölthet el bennünket.

Az új szezonban szeretném megszilárdítani a helyem a csapatban és minél több góllal hozzájárulni az együttes eredményességéhez. A realitás azt mondatja, hogy az 5–7. helyek valamelyike lehet a célkitűzés. Ebben a Balatonfüred és a Csurgó lehet a legfőbb riválisunk, de egyetlen ellenfelet sem veszünk félvállról, hiszem bármi megtörténhet. Szoros meccsekre számítok, kiegyenlített csatákra, amelyben nagy szerepe lehet a szurkolóknak is, ezért arra kérek minden sportbarátot, hogy aki teheti jöjjön ki a meccseinkre és szurkoljon a csapatnak.