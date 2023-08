Abasár SE (9.)

Érkezett: Balog Jenő (Mezőtárkány), Benedek Ármin és Lakatos Krisztián (mindkettő újrakezdte), Baranyi Roland (Gyöngyössolymos), Lakatos Andor (új igazolás), Baranyi Krisztofer (Visonta).

Távozott: Bari Bertalan, Suha Patrik (mindkettő Átány), Arday Richárd (leállt).

Játékos-edző: Benedek Dominik.

Célkitűzés: – Az élbolyban, az első hat között szeretnénk végezni és meccsről meccsre jobban szerepelni. A tavaszi félév lendületét akarjuk továbbvinni a 2023/24-es évre. A csapatunk egyben maradt, ebből lehet építkezni és szép eredményeket elérni. Az ifigárdánk körül akadtak nehézségek, mivel újra kellett építeni az együttest, de ez sikeresen megoldódott. (Benedek Dominik)

Apci TE (10.)

Érkezett: Sándor Kornél, Tasnádi Norbert, Pikacs Béla (mind Héhalom), Barbócz Zoltán (Domoszló), Klenovics Patrik (Vámosgyörk), Plézer Norbert (Cece PSE), György Norbert (Zagyvaszántó), Bíró Péter, Jambrik Márton (mindkettő Petőfibánya), Farkas Ádám (újrakezdte), Loboda Péter (Palotás).

Távozott: Parádi János, Vályi Fábián, Oláh Krisztián (mind Petőfibánya), Czibolya Kristóf, György Felician, Kéri Tamás, Szász Szilamér, Janka Ákos (mind Zagyvaszántó), Matusik Ádám (Héhalom), Szivák Dániel (Hort).

Edző (új): Klenovics Róbert.

Célkitűzés: – Új csapat építése, jó szereplés, tisztes helytállás és mint minden csapat elvárása: a dobogó elérése. (Kása Arnold elnök)

Atkári SE (8.)

Érkezett: Molnár András, Petes András (mindkettő Visonta), Ferencsák Bálint, Varga Norbert (mindkettő Gyöngyöspata), Hordós Bence (Szűcsi), Ivony Örs (Energia SC), Szilágyi Erik (Domoszló), Szalai Gábor (Vámosgyörk).

Távozott: Egri Norbert Róbert és Varga Krisztián (mindkettő Nagyréde).

Játékos-edző (új): Molnár András.

Célkitűzés: – A minél jobb helyezés elérésére törekszünk. A keret kialakítása nem jelentett gondot, a jelentősen megemelkedett rezsiköltségek kigazdálkodása annál inkább. (Józsa Tibor elnök)

Egerszóláti SK (2.)

Érkezett: A felnőttcsapatba nem igazoltak senkit. Ahogy az utóbbi években, most is az ifjúságiak közül kerültek fel tehetséges fiatalok a keretbe.

Távozott: Jacsmanik Attila (Marshall-ASE), Jakubik Zsolt és Dancs Szabolcs (abbahagyta).

Edzők: Linninger István és Bata Árpád.

Célkitűzés: – Ha a felkészülésünket nézzük, akkor az első ötbe kerülés bravúr lenne, de! Tizenkét éve minden szezonban a dobogóért, egy kivételtől eltekintve a bajnoki címért küzdünk, remélem, ez idén sem lesz másképp. Ez évről évre nehezebb, ugyanis idén is sokat erősödtek a csapatok, mi pedig nem bővültünk. A nevezéssel kapcsolatban az ifjúsági gárda összetétele okozott gondot, hisz mindössze négy ifikorú játékosunk maradt. Az egycsoportos bajnokság a fiataloknál komoly anyagi terhet jelent a nagy távolságok miatt. Ne úgy legyen, de az az érzésem, hogy rengeteg probléma lesz még ezzel, lásd: létszámhiányos kiállások, „lerobbant buszok”, elmaradt meccsek, hamissal játszók, stb. (Linninger István)

Gyöngyössolymosi SE (újonc)

Érkezett: –

Távozott: Lakatos György (Gyöngyösi AK)

Edző: Pintér Tibor.

Célkitűzés: – Az őszi szezon végén kollégáinkkal értékeljük a mögöttünk hagyott időszakot, és az igazi célkitűzéseket akkor határozzuk meg. Pintér Tibor vezetőedző irányításával Papp Géza és Pócs István igyekszik csapatainkkal tisztesen helytállni. Játékosaink letették a voksukat a csapatnál, és erre nagyon büszkék vagyunk! (Peszlen Károly elnök)