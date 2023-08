Szombaton először rendeznek túraenduró versenyt Nagyvisnyón. A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. a Hungária Rendőregylettel, valamint Jeli Motorssal közösen Nagyvisnyón rendezi meg az amatőr járműkezelési és ügyességi versenyt, a „Nagyvasak harcát”. A község mellett szalagokkal határolt, 400 méter hosszú, akadályokkal tűzdelt ügyességi pályát alakítanak ki, amelyet lassú tempóval lehet teljesíteni, s olyan akadályokkal tűzdelik, amelyek a túraendurókkal leküzdhető, természetes és mesterséges tereptárgyakból állnak (kisebb rönkök, árkok, buckák, pallók).

Mindenki saját motorral nevezhet, tömeg szerint két kategóriában 160-210 kilogramm közötti önsúlyú motorkerékpárok, illetve 210 kiló felettiek teljesítményét értékelik. A pályát időre kell teljesíteni, a hibákért időbüntetés jár. A regisztrálók saját, hibátlan állapotú motorjaikkal merhetik össze tudásukat, a résztvevők nem lehetnek profik.

A programok közt tesztmotorozás is szerepel, erre is előre kell jelentkezni, tizenegy motormárka (KTM, Honda, Ducati, Suzuki, BMW, Harley-Davidson, Kawasaki, Yamaha, Moto Morini, Triumph, Royal Enfield) különböző típusait lehet kipróbálni. A gyermekek KTM elektromos terepmotorokkal ismerkedhetnek.

A verseny és a tesztmotorozás is 9-17 óra között zajlik majd, ezen kívül az ORKF-OBB közlekedésbiztonsági programot rendez, a Jeli Motors szakembereinek irányításával Sur-Ron élménymotorozást tartanak. Zsigovits Norbert superenduro és Szőke Márk motocross-enduro versenyzők is tartanak bemutatót, valamint lesz pódiumbeszélgetés Peres Lászlóval (BMW Motorrad, Németország), aki a BMW GS típus „szülőatyjaként” írta be magát a motorkerékpár gyártás történelemkönyvébe. A napot 19 óra 30 perctől a Hell Diver együttes koncertje zárja.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)