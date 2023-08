Nyolc versenyszámot rendeztek pénteken a Szilvásvárad Masters díjugrató versenyen. A fiatalabb lovasok 115 centiméteres számaival kezdődött a nap, majd a Big Tour 120 centiméteres akadályai következtek, amelyeken ifj. Szabó Gábor és For the Moment teljesített a legjobban. A fiatal lovak versenyében ismét ifj Szabó Gábor nyert Genius Conference nevű lovával. A Silver Tour 130 centiméteren folytatódott, s a lengyel Damian Ostrega győzelmét hozta Felne nyergében, mögötte Zárug Annamária és Firefly, valamint Fekete György és Larsson végzett a dobogón a fokozatos nehézségű versenyszámban. A Gold Tour mezőnye volt a legnépesebb, 53 startot láthatott a publikum a 140 centiméteres akadályokból épített pályán, és Gerfried Puck győzelmét Jelte DD-vel. A második helyen az olasz Andrea Messersi és Hoklahoma VDL, a harmadikon ifj. Szuhai Gyula és Perthy Jackson zárt. A csütörtöki győztes lett lovas, Kristaps Neretneks csak 46. lett az akkor hibátlan, most 12 hibapont gyűjtő lovával, egy másikkal 18. helyezett lett.

Villanyfényes verseny zárta a napot, a Diamond Tour sorozata 24 indulóval folytatódott, a futamot összevetést követően a görög Angelos Touloupis és Lord Mexx nyerte meg, Gerfried Puck és Equitron Melody, lletve Andrea Messersi és Kussica T. előtt. A görög páros csütörtökön a hatodik volt.

Szombaton reggel nyolctól a Silver Tourral indul a nap, és egészen este fél nyolcig zajlanak a futamok.