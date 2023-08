Az ATE ugyanis megóvta az augusztus 12-én lejátszott összecsapást, amelynek pályán elért eredményét a versenybizottság törölte, és a három pontot 3–0-s gólkülönbséggel az apciak kapták. A szólátiak ott vétettek, hogy a 85. percben 7–3-as vezetésüknél becserélték a meccs napján még 15 éves, 2007. augusztus 14-én született Csorba Zétényt. A döntést így kommentálta az Egerszóláti SK edzője.

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

– Harminckét óra, ennyin múlt, hogy az általunk becserélt fiatal nem töltötte be a 16. életévét – mondta Linninger István.

– Hibáztunk! Éles szemű riválisunk persze ezt kiszúrta, de a milliárdokért kifejlesztett szoftver nem. Hogy miért 16 év a korhatár? Ezt semmi nem indokolja szakmailag. És nem elég, hogy az első helyről az utolsóra kerültünk, nem tudjuk, a végelszámolásnál mennyire fog hiányozni ez a három pont. Most arra köteleznek bennünket, hogy fizessünk 50 ezer óvási díjat (idén emelték fel 150 százalékkal). Honnan, miből, miért? Aki ezt kitalálta Budapesten a kényelmes irodájában, horror fizetésért, életében nem járt még falusi csapat környékén. Az amatőr labdarúgással teljesen ellentétes szabályokat hoznak (lásd: ifjúsági bajnokság), olyan „büntetési” tételeket alkalmaznak, amelybe a csapatok akár bele is rokkanhatnak. Ha most mi szeretnénk fellebbezni, akkor az 100 ezer forintba kerülne. Lassan el kellene dönteni, hogy a szövetség van-e a labdarúgásért, vagy azért áldozunk ennyi időt, energiát, pénzt, hogy ebből néhányan nagyon jól éljenek odafenn... – összegzett Linninger István.