A jubileumi, háromnapos rendezvényen a több mint harminc futam során összesen 75 versenyzőnek szurkolhatott a közönség. Márkus Norbert főszervező, az Újszerű Technikai Sportok Egyesületének elnöke közölte: ebben az évben is izgalmas etapokat láthattak a nézők.

Vasárnap nemzetközi gyorsasági- és ütközéses és láncos futam, valamint a szerelők versengése várt az érdeklődőkre. A 30. évforduló alkalmából újítást is bevezettek, így az ütközéses futamokra technikai szünetet iktattak be, így a szerelők a pályán a szakmai tudásukat is megmutathatták. Érdekesség, hogy a versenyek során a legfiatalabb pilóta a 17 éves Ludányi Noel volt, aki már tízéves kora óta versenyez.