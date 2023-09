– Jobb állapotban vagyunk, mint azt gondoltam a bajnokság ezen szakaszában – jelentette ki az egriek edzője, Tóth Edmond. – Nem először mondom, hogy a nyitóforduló sikere jót tett a csapatnak, mentálisan sokat léptünk előre.

A soron következő összecsapást azonban teljesen más megközelítésbe helyezzük, mint az eddigieket.

Két hasonló stílusú csapat találkozik, a mérkőzés végkimenetele igazi értékmérő lehet a folytatásban.

Arra a kérdésre, hogy mi az ami eldöntheti a mérkőzést a szakember így válaszolt.

– Ahogy nálunk, úgy vélhetően a PLER-nél is még a csapatépítés időszakát élik, hiszen mindkét együttesnél jelentős változások voltak a nyáron – mondta. – Ezek tükrében úgy gondolom, a napi forma, a szerencse is fontos tényező lehet. A kapusok szerepe ismét felértékelődhet, bízom benne, hogy a mieink tartani tudják az eddigi kiváló formát.

A mérkőzésen várhatóan jelentős számú egri szurkoló is jelen lesz, ami újabb lökést adhat a csapatnak.

– A drukkerek támogatása mindig sokat számít, igyekszünk ebből is erőt meríteni – zárta szavait Tóth Edmond.

A további párosítás

SZEPTEMBER 22., PÉNTEK

18.30: MOL Tatabánya KC–Dabas KC

SZEPTEMBER 23., SZOMBAT

18.00: Csurgói KK–HSA NEKA

18.00: Carbonex-Komló–FTC-Green Collect

18.00: Fejér B.Á.L.-Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged

SZEPTEMBER 24., VASÁRNAP

18.00: Balatonfüredi KSE–CYEB-Budakalász

MÁR LEJÁTSZOTTÁK: Telekom Veszprém–HE-DO B. Braun Gyöngyös 49–31