Az első egycsoportos NB I/B bajnokaként fentebb lépő QHB-Eger az algériai Abdeldjalil Zennadi a portugál Francisco Silva, a lengyel Bartosz Nastaj, Maracskó Zalán, Bajus Brunó, Kavin Mátyás és Boros Balázs személyében hét új játékossal megerősítve vág neki az NB I. 2023/2024-es szezonjának. A gárda nem titkolt célja, hogy szeretné megvetni a lábát a legjobbak közt, ami az erőviszonyok alapján komoly fegyverténynek számítana.

– Nem kérdés, hogy a nyitómérkőzés esélyese a Füred – szögezte le az egriek edzője, Tóth Edmond. – Őszintén szólva az egri közönség erején kívül más nem igazán szól mellettünk, a BKSE kiváló erőkből álló, egységes gárda.

Számunkra a legfontosabb most az, hogy a mérkőzésre mindenki hadra fogható legyen, mert sajnos a héten többek is sérüléssel bajlódtak.

A lábujj-törésből lábadozó jobbszélső, Maracskó Zalán mellett Tóth Károly, Döme Szabolcs és Abdeldjalil Zennadi is edzéseket hagyott ki, egyelőre bizonytalan, hogy szombaton tudják-e vállalni a játékot. Még ha csatasorba is állnak kérdés, hogy milyen állapotban. A lehetőségekhez mérten igyekszünk kihozni magunkból a maximumot, s bízom benne, hogy az egri szurkolók olyan hangulatot varázsolnak a csarnokba, ami extra energiákat mozgósít a játékosokban.

A Balatonfüredi KSE kétségkívül bizakodva várhatja az egri fellépést, hiszen az erőviszonyok egyértelműen a vendégek mellett szólnak. Önbizalmukat tovább növelheti, hogy a bajnoki főpróbának szánt találkozón, múlt szombaton 27–27-es döntetlennel zártak a regnáló ezüstérmes OTP Bank-Pick Szeged ellen.

„Reméljük, hogy nem jön be a színházi babona, és a sikeres főpróbát követően az előadás is jól alakul. Az egriek egy év után sikerre éhesen tértek vissza az élvonalba.

Lelkes hazai közönségük támogatásával hazai pályán bárkire veszélyesek lehetnek, de hogy senki ellen nem adják fel, az biztos.

Láttuk az előkészületi meccseken, hogy ebben a mezőnyben egyetlen csapatot nem lehet lebecsülni. Ha ez történne, azért pontokkal kellene fizetni. Nem lenne szabad így kezdeni Egerben. Ne várjunk sétagaloppot, hanem kemény csatában, végig koncentrálva elért győzelemben bízzunk.” – olvasható a BKSE közösségi oldalán.