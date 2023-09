– Hogy érezték magukat Győrben, izgultak a tesztnap után?

– A teszt után pénteken az adminisztratív és technikai átvételek, valamint az ünnepélyes rajtceremónia várt a csapatra, majd szombaton a gyorsasági szakaszok bejárása következett – válaszolt Takács Gábor. – Mivel a csütörtöki teszt és a pályák feldolgozása is jól sikerült, nem igazán izgultunk a verseny miatt. Persze azért az egészséges „drukk” és várakozás megvolt bennünk.

– Milyen kihívásokat tartogattak a gyorsasági szakaszok?

– A Tényő-Ravazd erdei szakasz egy ízig-vérig változatos, igazi tempós rali pálya. Szűk aszfaltcsíkkal és sok felhordással fűszerezve. Nekünk nagyon tetszett, bár a nagy átlagsebesség komoly koncentrációt igényelt a pilóta és navigátor részéről is. Egy kis hiba is végzetes lehetett volna. Sajnos néhány versenyzőtársunknak ahogy mondani szokás „nem adta ki”. Az anyagi káron kívül viszont hála az égnek senkinek nem esett baja. A második szakasz, a Rábaring pedig inkább egy hosszú szlalomversenyhez hasonlított, ami extrém módon megterhelte az autókat, a versenyzőket és legfőképp a gumikat. Tesztpályához híven folyamatosan változó aszfaltminőségen kellett autózni rengeteg ritmusváltással 20 kilométeren keresztül. A városi gyorsasági szakasz inkább a nézőknek szólt. Körforgalmakkal, szűk és szélesebb kanyarokkal. Rengeteg ember látogatott ki, nagyon jó volt a hangulata.

– Mit élveztek a legjobban?

– Ez a verseny egészében tetszett. Élveztük szinte minden pillanatát attól eltekintve, hogy eleve nagyon meleg volt, ami az autóban hatványozódott.

– Mennyire voltak jók az ellenfelek?

– Bár a nevezői létszám nem volt túl magas, a versenyen elindult 5-6 olyan páros, amely eséllyel pályáztak az abszolút bajnoki címre – vette át a szót Czékmány Norbert. – Így ezt a versenyt is százszázalékos koncentrációval kellett végig csinálni. Nagyon jó és gyors versenyzők alkotják az idei ORB2-es bajnokság „krémjét”, bár sajnos volt egy-két távolmaradó páros, akikkel jókat lehetett volna még meccselni. Így is szorosan indult a verseny, hiszen Zoltán Kevinék a bajnoki elszámolásban egy ponttal előttünk, Lakatos Tamásék pedig egy ponttal mögöttünk álltak a tabellán. Sőt, még a bajnokságban hatodik páros is csak 13 ponttal volt lemaradva az első helytől. Egy versenyen a bónuszpontokkal együtt maximálisan 35 pont szerezhető.

A Peugeot remekül működött

Fotó: / Forrás: Forrás: Hajóka SportFotó

– Legutóbb arról számoltak be, hogy cserélni kellett egy alkatrészt, megoldódott azzal a probléma?

– Igen, az autó százszázalékos állapotba került. Egész hétvégén hibátlanul üzemelt.

– Elég volt az öt gyors, vagy mentetek volna még?

– Egy jó versenyt nem akar abbahagyni az ember, bár a már említett meleg azért eléggé megterhelő volt. Erre viszont azt szoktuk mondani, hogy mindig azt a feladatot kell megoldani, ami elénk kerül. Azt gondoljuk, hogy ez maradéktalanul sikerült. A megrendezett öt gyorsasági szakaszból négyet sikerült megnyerni, plusz mivel az utolsó („Power Stage”) gyorsasági szakaszon is mi voltunk a leggyorsabbak, plusz öt bónusz ponttal is gazdagodtunk. Így a maximálisan megszerezhető pontszámmal tértünk haza.

– Mit terveztek még a Miskolc Rallyig?

– Mivel még nincs hivatalos versenykiírás, nem tudjuk lesz e hivatalos teszt a verseny előtt. Így ez a lehetőség még kérdéses. Természetesen azon leszünk, hogy a lehető legfelkészültebben tudjunk az abszolút ORB2-es bajnokságot eldöntő miskolci verseny rajtjához odaállni.