A férfi NB I. 3. fordulójának mérkőzésén:

QHB-EGER–MOL TATABÁNYA KC 28–29 (15–16)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 800 néző. V.: Bóna Sz., Földesi Cs.

EGER: ÁGOSTON – Lezák 3 (1), NASTAJ 5, TÓTH K. 2, ZENNADI 7, Silva 3, KISS G. 2. Csere: Marczika (kapus), Kavin 1, Döme 2, Tóvizi 1, Maracskó 2. Edző: Tóth Edmond

TATABÁNYA: Székely M. – PEDRO RIDRIGUEZ 5, Maras 6 (5),Vilovszki 1, Obradovics, Győri M. 1, Krakovszki B. 4. Csere: Bartucz (kapus), JUHÁSZ Á. 6 (1), Yadegari, Eklemovics M., Pergel 1, Ancsin 2, Enomoto 2, Vajda H. 1. Edző: Tombor Csaba

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 5–6, 18. p.: 8–10, 24. p.: 10–13, 36. p.: 17–17, 42. p.: 19–19, 48. p.: 23–22, 54. p.: 24–26.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 1/1, ill. 9/7.

Egri oldalon kényszer megoldásként a védekező specialista Kiss Gergő kezdett a balszélen, miután az egyaránt sérüléssel bajlódó Száva Máté és Bajus Brunó hiányában klasszikus balszélső nélkül maradt a házigazda. A csapatkapitány kevesebb mint tíz perc alatt kétszer is bevette Székely Márton kapuját, amit óriási ovációval jutalmazott a közönség. A sérülés miatt Petar Topicot, Cristian Ugaldét és Josip Pericet is nélkülöző vendégek negyedóra játék után háromgólos előnyre tettek szert (5–8), de leszakítani nem tudták a házigazdát. Az egriek lankadatlanul üldözték ellenfelüket, majd a 37. percben 18–17-nél a vezetést is átvették. Az utolsó tíz percre ismét tatabányai előnnyel fordultak a csapatok (23–24), a végjáték pedig óriási izgalmakat hozott. Alig több mint tíz másodperccel a vége előtt Juhász Ádám hétméteresből szerzett találatával kétgólos előnyt szerzett a vendégcsapat, ami már behozhatatlannak bizonyult az egriek számára.

TÓTH EDMOND: – Örülünk, hogy ilyen kiélezett mérkőzést tudtunk játszani, a fiúk szívüket lelküket kitették a pályára. Túl szép lett volna, ha nyerünk. A jövőben is arra kell figyelni, hogy a hazai mérkőzéseken ilyen tűzzel játszunk. Talán az döntött, hogy lerohanásból az ellenfelünk több gólt lőtt mint mi.

TOMBOR CSABA: – A védekezésünk nem volt annyira feszes, mint ahogy azt elvártam volna. Emellett támadásban rengeteg helyzetet hagytunk ki, amikor eldönthettük volna a mérkőzést többször is belehibáztunk. A győzelemnek nagyon örülök, mert ezzel lépéselőnybe kerültünk a Balatonfüreddel szemben, amely itt pontokat hullajtott.

KÖVETKEZIK: PLER-Budapest–QHB-Eger, szeptember 22., péntek, 18.00.

A 3. forduló további mérkőzései

Szeptember 16., szombat

17.00: CYEB-Budakalász–Fejér B.Á.L.-Veszprém

18.00: HSA NEKA–Balatonfüredi KSE

18.00: Dabas KC–Csurgói KK

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Carbonex-Komló

18.00: Telekom Veszprém–PLER-Budapest

18.30: HE-DO B. Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect