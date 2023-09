A Mezőkövesdet, a Vasast és a DVTK-t is megjárt 20 éves futballista azon nem kevesek sorához csatlakozott, akik az elmúlt hónapokban visszatértek Egerbe. A vármegyeszékhelyi klubban nevelkedett labdarúgóként előzőleg így tett Balázs Patrik, Bukrán Erik, Gíber Attila és Zvara Dávid. Esetükben az egyesülethez történő kötődés érzelmi oldalról is megközelíthető, ahogy ez elmondható Vajda Ákos és Nagy-Kolozsvári Dániel Kornél esetében is. Igaz, ők nem Egerben pallérozódtak, de korábban már viselték a piros-kék mezt.