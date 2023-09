A női NB I/B 1. fordulójának mérkőzése:

SZISE-BAMBA MARHA–ESZTERHÁZY SC

Tököl, Városi Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Gál L., Ludvig B.

Tizenhárom távozó játékost tíz érkező váltott az NB I/B-s klubnál és szinte a teljes szakmai stáb is megújult. Ilyen változást követően általában több hónap is eltelik, mire teljesen összeáll egy csapat játéka. Ennek ellenére a nyári hét felkészülési mérkőzésükből hatot megnyertek az egyetemisták.

– A teljesen új gárdánál úgy lőttem be a dolgokat, hogy a nyári ellenfelekkel szemben várnak ránk kiélezett meccsek a bajnokságban is, ezért talán célszerűbb ilyen riválisokkal együtt készülni – magyarázata az Eszterházy SC nyáron kinevezett vezetőedzője, Farkas József.

– Hogy az eredmények így alakultak, az mindenképpen öröm és biztató a rajt előtt, még ha valóban játszhattunk volna erősebb egyletekkel is. Azt kellett megteremtenünk, hogy folyamatosan, teher mellett tudjunk fejlődni és jól teljesíteni, ettől függetlenül az is fő szempontot jelentett, hogy az esetleges jó eredményekkel az önbizalmunkat is tudjuk növelni.