Az ifjúsági kupagyőzelmen és gólkirálynőségen kívül szép emlékei a különböző tornák, ahol a legjobb játékos, vagy gólkirálynői címeket is szerzett. 1992-ben Ausztriába, Leobenbe hívták, két évet játszott odakint, hétvégente a férjével utaztak ki a mérkőzésekre. Egyébként esküvőjük másnapján is egy hazai tornára utaztak. Férje mindig támogatta, családja is a labdarúgásban. Fia ugyan tehetséges volt a focihoz, de az asztaliteniszt választotta, reméli, unokája rúgja majd a labdát.

Ő is szerette volna magára ölteni a válogatott mezt, de akkoriban nem nagyon engedte a szakosztályvezető, hogy Budapest felé kacsingassanak. Bár később társait már hívták a válogatottba, később tudta meg, neki is volt rá esélye, de nem engedték el. Örültek, hogy Ausztriába elengedték őket, akkoriban nem tudták, hogy lehet átigazolni, másik csapatba menni.

Szerinte vannak ma is tehetséges játékosok Egerben, s ha olyan hozzáállással dolgoznak, mint annak idején ők, sokra vihetik.