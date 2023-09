– Nagyon erős és jó formában lévő csapatot látunk vendégül, amellyel szemben csak akkor lehetnek pontszerzési reményeink, ha tudásunk legjavát nyújtjuk – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs, a klub honlapján. – Ellenfelünk modern kézilabdát játszik, és a kiváló képességekkel megáldott játékosok magas szinten alkalmazzák azt a támadó és védekező rendszert, amit Pásztor István vezetőedző rájuk szabott.

Büszkék vagyunk, hogy a televízió nyilvánossága előtt mutathatjuk meg milyen szurkolótáborral rendelkezünk, és a drukkereink milyen hangulatot teremtenek egy igazi rangadóra. Szükségünk is lesz a szurkolókra hiszen nélkülük aligha érhetünk el bravúrt.

A fővárosi zöld-fehérek számára budakalászi fellépéssel indult a szezon: Nagy Bencéék 36–22-es győzelemmel nyitottak nyomatékosítva, hogy idén is markáns szereplői lesznek az érmes helyekért zajló versenyfutásnak. Ezt támasztja alá az elmúlt fordulóban lejátszott Szeged elleni találkozó is, ahol a ferencvárosiak két góllal maradtak alul a világsztárokkal teletűzdelt Tisza-partiakkal szemben.

– A Szeged ellen nagyon jól tartottuk magunkat meggyőződésem, hogy a folytatásban nagyon sokat profitálhatunk abból a mérkőzésből – fogalmazott a FTC irányító játékosa, Csörgő Kristóf a fővárosiak közösségi oldalán. – A Gyöngyös ellen is szeretnénk hasonló teljesítményt nyújtani, amely hazai pályán kifejezetten erős ellenfélnek számít. A hazaiak gyors kézilabdát játszanak, ezt kell elvenni tőlük. A stabil védekezés és a minél több eredményes ellentámadás jelentheti a siker zálogát.

A 3. forduló további párosítása

SZEPTEMBER 15., PÉNTEK

18.00: QHB-Eger–Tatabánya

SZEPTEMBER 16., SZOMBAT

17.00: CYEB-Budakalász–Fejér B.Á.L.-Veszprém

18.00: HSA NEKA–Balatonfüredi KSE

18.00: Dabas KC–Csurgói KK

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Carbonex-Komló

18.00: Telekom Veszprém–PLER-Budapest