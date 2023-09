Indulás előtt számos ismerős arcot, rendszeresen visszatérőket és még több, olykor egészen fiatal résztvevőt láthattunk a vármegyeszékhely még borult időben is gyönyörű parkjában. Itt találkoztunk az idősebbek közül – az eseményt évtizedekig főszervezőként jegyző – dr. Nagy Árpáddal, aki munkatársunk esküjét vette, hogy senkinek nem árulja el a titkot: pár hét múlva a nyolcvanadik életévébe lép. (Kollégánk nem volt szavatartó...)

Ami pedig a legifjabb résztvevőt illeti: a futóparádén korábban már győzelmet is arató Országh Gábor hároméves kisfia idén is nekivágott a távnak. Igaz, hogy csak a kiskörnek, s igaz, hogy egy háromkerekű gyerektologatóban ülve és az édesapja futott az alkalmatossággal.

Országh Gábor korábbi győztes háromkerekű kocsiban tolta maga előtt kisfiát futás közben

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Tavaly is, amikor még csak kétéves volt a fiam, együtt mentünk, akkor a hosszabb távon. Sajnos az átvisz a váron, ahol rendkívül göröngyös, kockakő felület is van, ezért most nem kockáztatunk – mondta portálunknak Gábor.