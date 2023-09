Somogyi Mónika főszervező elmondta, a tavalyi nyolcszáz résztvevő után idén is sokan voltak, az apróságoktól a középiskolás korosztályig, Huszonegy sportszervezet mutatkozott be, és nem csak a gyerekek, hanem az anyukák, apukák is kedvet kaphattak a mozgáshoz, az amerikai focihoz, vagy éppen a hastánchoz. Szoktak visszajelzést kérni a kluboktól, vegyes a kép, valahova gyérebb volt az érdeklődés tavaly az esemény után, máshol feltöltötték az utánpótlás csapatokat, a lehetőség adott mindenkinek.

Akár a küzdősportokat is kipróbálhatták az érdeklődők

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az egri amerikai focisok nemsokára nyílt napot, edzést is tartanak. Papp Ádám elárulta, szeptember 18-án 17 órától a Leányka úton tartanak bemutató edzést, amelyre 7 éves kortól várnak mindenkit, 19 éves kor alatt flekfocizhatnak a gyerekek, afölött rendes edzésre a felnőttbe toboroznak játékosokat. Magasságtól, testalkattól és sportelőélettől függetlenül várnak minden érdeklődőt. Elmondta, a sportágválasztónak is köszönhetően tavaly 5-6 fővel bővült a csapat, sokan mentek el a nyílt edzésre is, hasznos dolognak tartják a rendezvényt. Általában férfiak választják ezt a sportot, sajnos csak egy női csapat van Magyarországon, de várják őket is. Az egri csapatban jelenleg 18-tól 50 éves korig vannak tagok, tapasztaltabbak és új játékosok is vannak a soraikban.

Az egri amerikai focisok nemsokára nyílt napot, edzést is tartanak

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Katonáné Fekete Tímea hét éve szervezi a babakocsi fitneszt az Érsekkertben, s most először vett rész ős és csapata a sportágválasztón. Sokan mentek hozzájuk oda és teljesítették a feladatokat. Mint mondta, baba-mama programot kínálnak, édesanyáknak és gyermekeiknek széles mozgáslehetőséget nyújtanak. Vegyes a kép, mennyire viselik jól az edzéseket a kicsik, attól függ, hogy kelnek, de sok mindenbe be tudják őket vonni. Ha elvannak a kocsiban, együtt dolgoznak velük, ha megunják, játszószőnyegekre tehetik le őket. Ha kinövik a gyerekek a babakocsit, az anyukákat más mozgáslehetőségek felé juttatják tovább. Katonáné Fekete Tímea szerint egy baba mellett nehéz kicsípni a pici időt, amikor az anyukák fel tudnak töltődni, kell hozzá hátország, az otthon támogató közössége, de meg tudják oldani, hogy eljussanak edzésekre, vagy sok egyébprogramra. Az Érsekkertben hétfőn, szerdán és pénteken 9:30-tól vannak ott, de van zárt csoportjuk is a közösségi oldalon.