A Gyötri Klub harmincadik alkalommal rendezte meg a Mátra Kör Országúti Kerékpárversenyt, amely idén is Mátrafüredről indult Recsk és Sirok irányába, majd Verpelétről kanyarodott vissza Gyöngyös felé. A teljesítménytúrán idén egy híján százötvenen értek célba, a leggyorsabb a férfiak mezőnyében a fővárosi Kopácsi Attila (Acél-Vakond Kerékpáros SE) bizonyult, aki 1:53:37 órás eredménnyel győzött, mögötte egyperces hátránnyal érkezett be klubtársa, Apró Csaba, illetve Bagdán Dávid (Szentes), ők már sűrű mezőnyben, hiszen 1:55-ön belüli idővel összesen 11-en futottak be, köztük a Masters győztes Lipka Balázs (Maraton SC), illetve a Senior korcsoport győztese, Kiss Norbert (Acél-Vakond), utóbbi egyébként a legjobb Heves megyei versenyző volt. A hölgyek között Temela Eszter (Fehérbike KSE) volt a leggyorsabb 2:19:39-cel, mögötte Káliné Székely Viktória (Párkány), majd Szlovencsák Panka (Mátra Biker SC) ért be dobogósként.

Csupán hárman nem láthatták meg a célszalagot az indulók közül (a nevezők száma ennél magasabb, 164 volt), idén a legutolsó célba érkezőnek 3:48:55 óra kellett a távolság és a szintkülönbségek legyőzéséhez. A szervezők ez évben már elektromos kerékpárosokat is vártak a 73 kilométeres táv teljesítésére.