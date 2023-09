A Debreceni VSC élvonalbeli csapatként a harmadik fordulóban csatlakozott a Magyar Kupa küzdelmeihez. A hajdúsági gárda öt mérkőzésen szerzett 12 ponttal vezeti az NB I. tabelláját úgy, hogy idén már a Mezőkövesdet, a Zalaegerszeget, a Kisvárdát és a Kecskemétet is legyőzte. Nemzetközi kupaindulóként a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában az osztrák Rapid Wien gárdájával szemben 5–0-s összesítéssel maradt alul.

– Nagyon örültem amikor eldőlt, hogy a DVSC-vel játszhatunk – jelentette ki az egriek 37 esztendős védője, Debreczeni Dávid a klub közösségi oldalára feltölött videóban.

– A hajdúsági klubnál nevelkedtem, nagyon szép emlékeim vannak az egyesületről, a városról és a jelenlegi keretben is találhatók még olyan játékosok, akikkel együtt nőttem fel.

Ráadásul a két fiam is lelkes Loki-szurkoló, akik már előre bocsátották, hogy Egerben is Dzsudzsák Balázséknak szurkolnak majd. Szombaton kétség kívül az NB I. egyik legjobb formában lévő csapata látogat hozzánk. Az ország egyik legjobb szurkolótábora áll a DVSC mögött, a csapatot vélhetően Egerbe is több százan kísérik el. A kupában évről évre akadt egy olyan kiscsapat, amely meglepetést tud okozni, idén szeretnénk mi lenni ezek.

Az ESE támadója, Kovács Dávid szintén örömét fejezte ki a magasabb osztályú ellenfél kapcsán, a mérkőzést pedig remek erőfelmérőnek tekinti.

– Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de nem feltartott kézzel futunk ki a pályára – fogalmazott.

– A 109 fellépéssel magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs vagy épp Bódi Ádám, Varga József személyében tapasztalt játékosaik is vannak, nem beszélve a külföldiekről.

Bízom benne, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt, s azok a nézők akik kilátogatnak nem csalódnak majd.

A Loki szerb vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics a dvsc.hu-nak nyilatkozva elmondta: nem számít könnyű meccsre Egerben.

– A kupasorozat mindig izgalmas, hisz ez remek lehetőség a papíron gyengébb gárdák számára, hogy akár a döntőig jussanak és párharcot nyerjenek egy erősebb csapattal szemben – fogalmazott a szakember. – Az előző év tapasztalatai a Magyar Kupában is ezt igazolják. Az első bizonyíték erre a döntő, amit a ZTE a Budafok ellen játszott, a második, s talán legnagyobb pedig az, hogy a Ferencvárost kiejtette a kupából egy NB III.-as csapat.

A kupamérkőzések nemcsak a technikai és taktikai kvalitását mérik fel egy csapatnak, hanem próbára teszik a mentális stabilitást és a komolyság szintjét is.

Tiszteljük az ellenfelünket, valószínű, hogy nagyon motivált lesz, mi pedig tudjuk, hogy ez egy nagy teszt számunkra. Nem gondolom, hogy könnyű feladat előtt állunk és egyik csapat javára sem írhatjuk be előre a győzelmet. Komoly hozzáállásra van szükségünk ahhoz, hogy a győzelmet arassunk – zárta szavait Blagojevics.