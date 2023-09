STAVMAT-Füzesabonyi SC

Az FSC a „C” jelű nyolcasba kapott besorolást, ahol a megyei rivális Hatvani KSZSE és a Juventus Panoráma Hevesi SE mellett a Praktiker-Vác U21, a Gödi SE, a Mogyoródi KSK, a Csépe Salgótarjáni SKC és a VS Dunakeszi szerepel.

Tamás Tamás: – Ahogy a bajnokság lebonyolítása, úgy a játékoskeretünk is nagy változásokon ment keresztül a tavalyi évhez képest. Sok fiatal szerepel a csapatban, akik reményeim szerint hamar felnőnek a felnőtt mezőnyöz. A célunk, hogy kiharcoljuk a felsőházi szereplést, s onnantól kezdve minden mérkőzés remek lehetőség arra, hogy a fiatalok nagyobb rutint szerezzenek. A csoportunkban kiváló erőt képvisel a Hatvani KSZSE és a Göd, de a Vác U21-es együttese is okozhat meglepetést.

A 2023/2024-es keret

Kapusok: Végh Lolíta, Tóth Dorina, Sattmann Júlia

Jobbszélső: Sípos Gréta

Jobbátlövők: Tamás-Lányi Gabriella, Kriston Nikolett, Papp Dóra

Irányítók: Csomós Anna, Czakó Gréta, Szabó Luca

Beállók: Ludvig-Tietze Kitti, Halmai Mónika

Balátlövők: Bocsi Szonja, Dohány Vanda, Nagy Liza, Kateryna Fenynets (ukrán)

Balszélsők: Dobos-Kovács Viktória, Tamás Csenge Szonja, Valent Szonja

Az 1. fordulóban: Gödi SE–STAVMAT Füzesabonyi SC, szeptember 10., vasárnap, 12.00.

Hatvani KSZSE

Bárány Zsolt: – A tavalyi erős szezonunkat szeretnénk megismételni. Nem lesz egyszerű, hiszen nyolc játékos távozott és mindössze öten érkeztek. Jó csapatok vannak a csoportunkban, nehéz lesz a felsőházba jutás, de a célt ez jelenti. Mivel nagyon szűkös a keretünk, csak remélni merem, hogy a sérülések elkerülnek bennünket.

A 2023/2024-es keret

Kapusok: Bárány Panna, Túri Csenge

Jobbszélsők: Horváth Mónika, Pomozi Nikolett

Jobbátlövők: Szarvas Regina, Geri Zita

Irányítók: Molnár Nikolett, Kránitz Andrea, Sáfrán Boglárka

Beállók: Blaskó Viviána, Dánffy Dorina

Balátlövők: Szarvas Nóra, Szendrődi Lili

Balszélsők: Vanda Szilvia, Dánffy Diána

Az 1. fordulóban: Hatvani KSZSE–Mogyoródi KSK, szeptember 9., szombat, 17.00.

Juventus Panoráma Hevesi SE

Makó Nándor: – A bajnoki átszervezés után nagyon nehéz csoportba kerültünk, minden pontért óriási csatát kell vívnunk. A csapatunk szinte teljes egészében iskolásokból áll, nálunk nincsenek fizetett, rutinos kézilabdázók, mi évek óta javarészt a hevesi játékosokra támaszkodunk. Őri Ildikó és Molnár Julianna kisgyermekes édesanyaként időnként tud majd szerepet vállalni, ahogy más okból Vizes Bettina is. Góbor Nikolett és Balog Renáta a továbbiakban edzőként segíti a klubot. Érkezőként egyedül Kóczián Eszter neve említhető, aki az előző idényben még kettős igazolással szerepelt nálunk, de a nyáron sikerült végleg megszerezni az Eszterházy SC csapatától. Remélem, hogy harcosságunkkal méltó módon képviseljük várost!

A 2023/2024-es keret

Kapusok: Juhász Anna, Kelemen Gréta

Jobbszélsők: Vereb Napsugár, Kiss Gréta

Jobbátlövők: Kóczián Eszter, Pásztor Virág

Irányítók: Adácsi Laura, Kakuk Lili, Őri Ildikó

Beállók: Adácsi Noémi, Molnár Julianna, Steczina Panna

Balátlövők: Holló Fanni, Vizes Bettina, Rab Csenge

Balszélsők: Nagy Eszter, Balázs Panni, Tóth Noémi

Az 1. fordulóban: Juventus Panoráma Hevesi SE–Praktiker-Vác U21, szeptember 9., szombat, 18.00.

Eszterházy SC U21

A gárda egyedüli Heves vármegyei csapatként szerepel a D-csoportban, ahol az egriek mellett a Borsod SK-Miskolc, a DVSC Schaeffler U21, a Hajdúböszörményi TE, az Újfehértó-Kállósemjéni SZSE, a Mátészalkai MTK, az Ungvár KC és a Vitka SE alkotja a mezőnyt.

Harsányi Kálmán: – Első bálozónak számítunk a bajnokságban, a csapatban fiatal saját nevelésű újoncokkal. Az eredményekre vonatkozóan semmilyen teher nem nyomja a lányok vállát. A célunk, hogy átmenetet képezzünk a környékbeli gyerekek számára az NB I/B-s felnőttcsapat és az utánpótlás között.

A 2023/2024-es keret

Kapusok: Bocsi Dóra, Kalcsó Luca, Mrkva Zita Zoé, Nyikon Liza

Jobbszélsők: Soltó Julianna Kitti, Tóth Szabina

Jobbátlövők: Losonczi Anna, Nagy Zója

Irányítók: Barta Zsófia Eszter, Bérczessy Sarolta, Kun Liliána, Szabó Kitti

Beállók: Lászlófi Szofi, Bartók Réka, Kiss Eszter, Lukács Lilla Sarolta

Balátlövők: Nagy Kincső Zsófia, Viszokai Viktória, Kapusi Vivien,

Balszélsők: Kocsmár Orsolya, Pintér Gerda, Szabó Sára

Az 1. fordulóban: Eszterházy SC U21–Vitka SE, szeptember 10., vasárnap, 18.00.

Fenstherm Future Füzesabonyi SC

Az erősebbik nem egyedüli képviselőjeként a füzesabonyiakért szoríthatunk, akik a „C” jelű nyolcasban az Acélváros KK, a DVTK, a Gödöllői KC, a Csépe Salgótarjáni SKC, a Szinvaparti KSE Miskolc, a Váci FKA és a Veresegyház VSK gárdájával néz farkasszemet.

Major Attila: – Pályafutása elején járó és tapasztal játékos egyaránt szerepel a keretben. Talán a húszas évei második felét taposó már harcedzett, fizikailag is topon lévő játékosból van kevés. Ennek ellenére bízom az idősebbek rutinjában, akik be tudják bizonyítani, hogy helyük van ebben az osztályban. A fiatalokon is látom az elszántságot, hogy tanuljanak és megmutathassák magukat a felnőtt mezőnyben. Remélem, hogy a tavalyi nehéz év után kevesebb külső tényező hátráltatja a csapatot és tényleg csak a kézilabdára kell koncentrálni. A legfőbb cél, hogy a felsőházi rájátszásba kerüljünk, ahol újabb skalpokat szerezzünk.

A 2023/2024-es keret

Kapusok: Szabó Patrik, Juhász Krisztián, Halász Róbert

Jobbszélső: Molnár Martin

Jobbátlövők: Tamás Tamás, Orosz Levente, Szabó Botond

Irányítók: Varjú Péter, Nagy Balázs, Lányi Pál, Major Attila

Beállók: Hevér Tibor, Igó Ádám, Antal Csaba, Kiss Levente

Balátlövők: Blazsek Milán, Halász Szabolcs, Bakó Bence

Balszélsők: Csapó Péter, Szabó Patrik, Angyal Attila

Az 1. fordulóban: Fenstherm Future Füzesabonyi SC–DVTK, szeptember 9., szombat, 18.00.