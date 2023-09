Vasárnap, 14.00:

DVSC II. (4.)–FC HATVAN (11.)

Debrecen, DEAC Sporttelep. V.: Molnár Réka (Balla, dr. Gavalla-Kulcsár).

A harmadik 1–1-es, összességében pedig idénybeli negyedik döntetlenjét az Eger SE ellen elkönyvelő hatvani gárda az öt forduló óta veretlen kis Loki otthonában lép pályára. A vendégek egy hete a 92. percben kapott gól miatt veszítettek két pontot, amit joggal éltek meg csalódásként azok után, hogy már szinte győztesnek érezhették magukat. A sok iksz kevés egységet hoz a konyhára, de a DVSC ellenében azért most lenne értéke.

Vasárnap, 15.00:

EGER SE (7.)–ÚJPEST II. (9.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Drabon Barnabás (Frank, Szilágyi).

Bajnoki mérkőzésen még veretlen az Eger SE csapata azóta, hogy Lázok János átvette a csapat irányítását. Az augusztus 19-e óta tartó sorozat három győzelmet és két döntetlent tartalmaz. Az újpesti tartalékok elleni fellépés során a sikerek számának növelése jelenthet egyedül alternatívát a hazaiak számára, akik diadal esetén még jobban elléphetnének a lila-fehérek elől (is).

GYÖNGYÖSI AK (16.)–KARCAG (8.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Spt. V.: Práth Dávid (Végh, Vilmányi).

Varga Attila személyében ismerős edző irányításával érkeznek a karcagiak a GYAK-hoz. A gyöngyösi születésű, 2019-ben a zöld-fehéreket már irányított szakvezető szezon közben vette át az alföldieket, akik kispadján a Tiszaújváros ellen győzelemmel (1–0) kezdett Varga. A mátraaljaiak nyolc meccsen elszenvedett nyolc vereség után a házigazdák nemcsak bíznak benne, de tudják is, hogy előbb vagy utóbb valaki ellen megszakad a kudarcsorozat. Ez akár most is következhet.

A további program

VASÁRNAP

11.00: DVTK II.–DEAC

15.00: Cigánd–REAC

15.00: Putnok–Kisvárda II.

15.00: Tiszafüred–Sényő

15.00: Tiszaújváros–SBTC

Az Északkeleti csoport állása

1. Putnok 8 7 1 – 24– 6 22

2. Cigánd 8 5 3 – 15– 2 18

3. Kisvárda II 8 5 2 1 17–11 17

4. DVSC II. 8 4 2 2 14–12 14

5. DEAC 8 4 2 2 12–10 14

6. Tiszaújváros 8 3 2 3 9– 9 11

7. Eger SE 8 3 2 3 8–13 11

8. Karcag 8 3 1 4 14–13 10

9. Újpest II. 8 3 1 4 11–14 10

10. REAC 8 3 1 4 12–17 10

11. FC Hatvan 8 2 4 2 12–13 10

12. DVTK II 8 3 – 5 12–14 9

13. Sényő 8 2 3 3 14–17 9

14. SBTC 8 1 4 3 7–13 7

15. Tiszafüred 8 1 2 5 10–16 5

16. Gyöngyösi AK 8 – – 8 6–17 0