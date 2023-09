A női NB I/B 3. fordulójának mérkőzésén:

GÁRDONY-PÁZMÁND NKK–ESZTERHÁZY SC 28–35 (16–17)

Gárdony, Általános Iskola Sportcsarnok, 120 néző. V.: Hársfalvi Zs., Móricz R.

ESC: Kozma – Zákányi 3, IVÁN E. 6, VASS V. 5, Gazsovics 3, Zsákovics 2, Kiser 3. Csere: Kiss-Gadányi (kapus), Bernát D., Tóth G. 1, Pint L. 1, Szentkeressy-Kovács 2, Simon A. 3, Babinszky 4, Kurmai 2. Edző: Farkas József.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–5, 12. p.: 6–6, 18. p.: 9–9, 24. p.: 12–12, 36. p.: 17–20, 42. p.: 21–24, 48. p.: 24–29, 54. p.: 27–31.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/5, ill. 6/4.

Az utolsó 10 percet 6–2-re nyerte a vendégcsapat, fölényessé téve az egyébként is magabiztosank tűnű győzelmet.

FARKAS JÓZSEF: – Az első félidőben idegesen játszottunk, kissé fegyelmezetlenek voltunk azokban a szituációkban amire készültünk, ez okozott is némi zavart. A támadójáték végig jól működött, forgattam a csapatot, mindenki hozzátette a maga részét a sikerhez. Tizenketten iratkoztak fel a góllövők közé. A második félidőben feljavultunk védekezésben és a kapuban is, a végjátékra sok energiánk maradt, amivel sikerült növelni a különbséget a két csapat között. Örülök, hogy megszereztük az idei első győzelmünket, remélem, hogy ez nagy löketet ad fiatal csapatunknak a folytatásra.

KÖVETKEZIK: Hajdúnánás–Eszterházy SC, szeptember 23., szombat, 18.00.

A bajnokság állása

1. Érd 3 3 – – 102–79 6

2. Szombathely 3 3 – – 104–82 6

3. FTC U19 3 3 – – 86–73 6

4. Komárom 3 2 1 – 92–85 5

5. Esztergom 3 2 – 1 82–68 4

6. Eszterházy SC 3 1 1 1 99–93 3

7. SZISE 3 1 1 1 88–90 3

8. Tempo KSE 2 1 – 1 59–54 2

9. Orosháza 2 1 – 1 61–62 2

10. Szigetszentmiklós 3 1 – 2 69–76 2

11. PTE PEAC 3 1 – 2 83–96 2

12. Hajdúnánás 3 – 1 2 75–83 1

13. Kispest NKK 2 – 1 1 51–59 1

14. Szegedi NKE 3 – 1 2 84–103 1

15. DVSC U19 2 – – 2 47–57 0

16. Gárdony 3 – – 3 91–113 0