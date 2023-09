– Különben én követtem a legeslegnagyobb hibát azzal, hogy elhittem, a kutyából lesz szalonna. Mert már tavasszal is voltak erre utaló jelek itt az ifi csapat környékén, ám azt hittem, igazoltunk is embereket, többen is lettünk, változni fog valamit a helyzet. Nagyon nagyot hibáztam, hogy nem megye háromra neveztem. Tudomásul kell venni, mindenki addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér. Az, hogy összehordjuk az ifistákat öt-hat faluból, akiknek semmilyen kötődésük nincs a településhez, teljesen felesleges.

Hangsúlyozom, mi nem a pénz miatt szűntünk meg.

Mert azok azok a körülmények, amelyek Visontán vannak és amit én tudok adni, azt szerintem nem sok helyen tudják. Hát ez van... Megmaradnak az egészen fiatalok, a Bozsik-programban szereplő U7-es és U9-es korosztályt viszem tovább. Aztán jövő nyáron meg megpróbálok összehozni egy vármegyei III.-as csapatot, de persze nem mindenáron, mert 64 évesen nem akarok úgy járni, mint sportvezető kollégám, aki sajnos február óta már nincs közöttünk... – zárta szavait Dérfi Zoltán.