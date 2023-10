A Bükkben rendezték az I. Hell Diósgyőr Rallyt a másod- és harmadosztályú mezőny számára. A versenyen rajthoz állt az összetettben élén álló Czékmány Norbert, Takács Gábor páros is. Az egri és felsőtárkányi illetőségű kettős jól is kezdte a hétvégét, az első napon mind a négy gyorsaságit megnyerték, másnap viszont két 15. helyezéssel kezdtek, a hetedik gyorsaságin már harmadikok lettek, az utolsó, több pontért zajló power stagen pedig győztek. Ezzel a verseny összetettjében az ötödik helyre jöttek föl, 36,7 másodperc hátránnyal végeztek a győztes Lakatos Tamás, Marics Krisztina páros mögött. A bajnokságban őket üldöző és az első napon még második Zoltán Kevin, Madarász Szabolcs kettős csak a 22. lett, nekik is a vasárnapi első két gyorsasági sikerült rosszul, ráadásul még harminc perces időbüntetést is kaptak.

Takács Gábor navigátor fölelevenítette, a miskolci verseny előtt matematikailag még öt páros volt harcban a bajnoki címért. Megbeszélték, hogy erős közepes tempóval kezdik meg az első kört, azaz a két első szakaszt, amivel felmérik, hogy ez mire elég az ellenfeleikkel szemben a bükki pályákon.

– Ezeket egész jó eredménnyel zártuk, hiszen abszolút biztonságos tempóval 16,8 másodperces előnyt sikerült kiautóznunk a legfőbb riválisaink, azaz Zoltán Kevin és Madarász Szabolcs duóval szemben, megnyerve az első két gyorsasági szakaszt. A második kör is hasonlóan alakult, ismét sikerült behúzni a legjobb időket, így egy „viszonylag” kényelmes, 22,8 másodperces előnnyel térhettünk pihenőre az este folyamán – idézte föl az első napot Takács Gábor.

Vasárnap a hajnali kezdés ellenére jó hangulatban voltak, megbeszélték, hogy nem vállalnak felesleges kockázatot.

– Az első gyorsasági szakasz előtt öt kilométerrel, a gumik és a fékek melegítése közben beesett a fékpedál. Az első fékrendszer teljesen megadta magát. Megálltunk, de sem időnk, sem eszközünk nem volt rá, hogy orvosolni tudjuk a problémát. Majdnem feladtuk a versenyt a lejtős pálya miatt, azonban úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk „csak” kézifékkel átmenni a két gyorsaságin és a szervizben kijavítani a hibát. Rémálom volt, de hála az égnek egy karc nélkül sikerült bevinni a szervizbe az autót, viszont visszaestünk az abszolút értékelés hatodik helyére majd negyven másodperces hátránnyal – mondta Takács Gábor.

A borsodi pálya nem volt izgalommentes



Azonban nem csak nekik vált rémálommá az első gyorsasági előtt a nap. Legfőbb riválisuk autója a rajt előtt leállt és csak nagyon sok idő elteltével újraindítani. Így akkora hátrányba kerültek, hogy ki is estek a bajnoki cím esélyesei közül.

– Nagyon sajnáltuk és átéreztük a helyzetüket, de ez ahogy mondani szokás, egy technikai sport. A szervizben sikerült a fékeinket egy biztonságos, de ideiglenes megoldással működővé tenni, amivel végig tudtuk csinálni a napot, bár Norbi kissé bosszankodott, hogy nem lehet közel sem száz százalékkal használni az autót. Őrült számolgatás zajlott a háttérben, kiderült, minimum a kilencedik helyen kell végeznünk, hogy meg tudjuk szerezni a hőn áhított bajnoki címet. Ennek tudatában álltunk oda a maradék két szakasz rajtjaihoz, bár Norbiban ekkor is bujkált a kisördög és az utolsó szakaszon még azért a közel sem százszázalékos autóval futottunk egy abszolút első időt. Szerette volna egy szép eredménnyel lezárni az évet, amivel még engem is meglepett, bár már az ominózus gyorsasági első kilométerein éreztem, hogy ez bizony nem egy „csak be kell érni” tempó volt. Végül az abszolút ötödik helyen sikerült zárnunk a versenyt, amivel megszereztük az Országos Rally Bajnokság II. abszolút, és 6/RC4 kategória bajnoki címét – emelte ki Takács Gábor.