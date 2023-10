Tíz perc játékot követően már 5–1-re vezetett a vendégcsapat, az előnyüket pedig egészen a 45. percig őrizték (23–23) a gyöngyösiek. A vezetést többszöri próbálkozás ellenére sem tudták átvenni a vendégek, a mátraaljaiak győzelmét fél perccel a mérkőzés vége előtt Ubornyák Dávid biztosította be.

TOMORI GYŐZŐ: – A Gyöngyös védekezésben teljes új arcát mutatta. Klasszisokkal jobbak voltak mint az elmúlt meccseken, talán ez jelentette a kulcsát a győzelmüknek. Emellett azzal a támadójátékkal, amit az első tíz percben mutattunk, sem itthon sem idegenben nem lehet mérkőzést kezdeni. Csalódott vagyok a játékosaim hozzáállása miatt, azt gondoltam ezen már túl vagyunk. A győzelemhez legalább 3-4 extra teljesítmény kell.

BÍRÓ BALÁZS: – Nagyon boldogok vagyunk, nemcsak a győzelem miatt, hanem azért is, ahogy megnyertük a találkozót. Ez tovább növeli a siker értékét. Két dolgot emelnék ki, ami a javunkra döntött. A hazaiak akkor sem tudták átvenni a vezetést, amikor már nagyon a nyakunkon voltak, a végjátékot pedig jól meg tudtuk oldani. A hajrában Fortunával is szövetséget kötöttünk.

KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE, november 11., szombat, 18.00.

További eredmények

Balatonfüredi KSE–Fejér B.Á.L.-Veszprém 27–19

PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged 30–35

Csurgói KK–Carbonex-Komló 25–28

QHB-Eger–HSA NEKA 25–23

Telekom Veszprém–CYEB-Budakalász 47–28

MOL Tatabánya KC–FTC-Green Collect később