A BAZ-Heves vármegyei férfi bajnokság 5. fordulójában:

HEVESI SE–TISZAÚJVÁROSI SC 30–21 (14–7)

A HEVESI GÓLDOBÓK: Gyarmati B. 8, Papp Á. 7, Kocsmár B. 5, Czufor M, 3, Csintalan K., Balázs L. 2–2, Magyar Zs., Bagdi Sz., Gulyás Gábor 1–1.

HOLLÓ LÁSZLÓ, a hevesiek edzője: – Sérülés és munkahelyi elfoglaltság miatt többeket is nélkülözni kellett, de nagyon fiatal csapattal is hoztuk a kötelezőt. Felforgatott felállásban is ügyesen, taktikusan játszott a gárda.

DVTK–EGER SZSE II. 35–35 (19–17)

AZ EGRI GÓLDOBÓK: Moczó M. 8, Barta B. 6, Poczok B. 5, Nagyidai L. 4, Ficzere L., Derecskei Á., Juhász M., Sass D. 2–2, Tymcyna B., Bátori Zs., Skultéti G., Bertók M. 1–1.

ÁCS ISTVÁN, az egriek edzője: – Hasznos mérkőzés volt, mindenki játéklehetőséghez jutott, amit jó teljesítménnyel hálált meg. Ismét volt lehetőségük különböző felállásokat kipróbálni, taktikai repertoárunkat szélesíteni. Remélem hasznosítani tudjuk saját bajnokságunkban.

TOVÁBBI EREDMÉNY: Szinvaparti KSE–Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika 23–39 (11–17)

A bajnokság állása

1. Heves 5 5 – – 152–108 10

2. Kazincbarcika 5 4 0 1 164–128 8

3. Szinvaparti KSE 5 3 0 2 110–116 6

4. Eger SZSE 5 1 1 3 131–135 3

5. DVTK 5 1 1 3 110–120 3

6. Tiszaújváros 5 0 0 5 80–140 0

A 6. forduló menetrendje

NOVEMBER 3., PÉNTEK

17.30: Eger SZSE–Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika

NOVEMBER 4., SZOMBAT

16.00: Hevesi SE–Szinvaparti KSE

18.00: Tiszaújvárosi SC–DVTK