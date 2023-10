Telt ház előtt, fantasztikus hangulatban, igazi rangadót vívott a két csapat. A mérkőzés nagy részében az egriek vezettek, a legnagyobb különbség háromgólos hazai vezetésnél mutatkozott. A gyöngyösiek ugyan többször is egyenlítettek, de hideg fejjel és hatalmas szívvel küzdő vendéglátók kézben tartották a mérkőzést. Az egriek az utolsó négy percben 3–0-s sorozattal biztosították be győzelmüket.

TÓTH EDMOND: – Hatalmas csata, fantasztikus hangulatban. Mi ezt élvezzük, fürdőzünk a szurkolók szeretetében, igyekszünk ebben a közegben kiteljesedni. Nagyon sokat jelent nekünk a drukkerek támogatása, főleg egy ilyen végjátékban. Szívvel, lélekkel harcolunk.

BÍRÓ BALÁZS: – Az első félidőben kaptunk 19 gólt, ami ránk egyáltalán nem jellemző. A támadójátékunk hektikus volt, műveltünk nagyon szép dolgokat és őrjítő butaságokat egyaránt. Lényeges különbség mutatkozott a kapusteljesítmények között is. Sok összetevős ez a vereség, gratulálok a hazaiaknak. Az egrieket vitte a hazai pálya lendülete.

KÖVETKEZIK. Október 21., szombat, 18.00: Dabas KC–QHB-Eger, HE-DO B. Braun Gyöngyös–Fejér B.Á.L. Veszprém.