FC HATVAN–SALGÓTARJÁNI BTC 1–1 (1–0)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Drabon Barnabás (ifj. Imrő J., Hegedüs P.).

HATVAN: Menczeles I. – Takács B., Szabó Sz., Czibolya G., Kitl K., Benkó D., Burzi A. (Laczik L., 76.), Tarjáni P., Vince A. (Fekete K., 70.), Fellner K. (Kanálos P., 70.), Dinka K. (Szokolay B., 84.) Edző: Zoran Szpisljak

SBTC: Nyirati A. – Palkovics V., Horváth M. (Csáki B., 78.), Petrecsko R., Bogdán R. (Boros A., 61.), Nagy M., Tarlósi P., Molnár T., Tarlósi M. (Csifó I., 94.), Kálmán R., Csuka K. Edző: Sebestyén Szilárd

GÓL: Takács B. (19.), ill. Tarlósi M. (66.)

A HATVANI JÓK: Vince A., Kitl K., Czibolya G., Benkó D.

ZORAN SZPISLJAK: – Gyorsan magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést. A vezető gól után is sok helyzetünk volt, de ezeket nem tudtuk értékesíteni így meccsben maradhatott a Salgótarján. A szünet után is sorra dolgoztuk ki a lehetőségeket, de a góllal továbbra is adósak maradtunk, az ellenfél pedig kiegyenlített. Ez már a hatodik döntetlen a szezonban, ami könnyen fordulhatott volna a mi javunkra is, ha a helyzetekkel jobban sáfárkodunk.

KÖVETKEZIK: Gyöngyösi AK–FC Hatvan, október 29., vasárnap, 13.00.