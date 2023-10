– Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott a felkészülés során. Hatalmas köszi anyukámnak, aki nagylelkűen „megfertőzött” a sportággal és szüntelenül kitart mellettem azóta is. Nem mellesleg ő is első lett saját kategóriájában – írta közösségi oldalán Rékási Brigitta, miután a 16–17 évesek mezőnyében korábbi saját országos rekordját megdöntve, 55 kilogrammos teljesítménnyel aranyérmet szerzett és az ifjúsági kategória abszolút elsőségét is elkönyvelhette.

Édesanyja, Rékásiné Gőz Erika a masters II-es korcsoport 56 kilós súlycsoportjában 57,5 kilós teljesítménnyel bizonyult a legjobbnak.

– Nagyon büszke vagyok a csapat munkájára. Mindenki szívvel, lélekkel és erővel teljesített. Úgy gondolom, a világbajnokság eredményes lezárása volt a 2023-as év nemzetközi versenyeinek. A munka folytatódik, hatalmas súlyokat és egyéni fejlődéseket ígérek – fogalmazott az egriek csapatvezetője, az edzések helyszínéül szolgáló Valhalla Gym üzemeltetője, Bocz Tamás.

A HQ4 Fitness & Powerlifting Team SE versenyzőinek eredményei

FEKVENYOMÁS

T2 korcsoport, –52 kg: 1. Rékási Brigitta 55 kg-os teljesítménnyel, ami a Teen kategória abszolút 2. helyét jelentte és új Magyar Liga-rekord

Masters I. kcs., férfiak, –110 kg: 1. Bocz Tamás 217,5 kg, új Magyar Liga-rekord

Masters II. kcs., nők, 56 kg: 1. Rékásiné Gőz Erika 57,5 kg

Masters II. kcs., férfiak, –82,5 kg: 1. Barkó Péter 155 kg

Masters VIII. kcs., férfiak, –90 kg: 1. Élő Imre 90 kg, GPC-világrekord

FELHÚZÁS

T3 korcsoport, –110 kg: 1. Horvát Dániel 230 kg

Masters I. kcs., –110 kg: 1. Bocz Tamás 322,5 kg, GPC-világrekord és új Magyar Liga-rekord

ERŐEMELÉS

T2 korcsoport, –110 kg: 1. Szabó Zsolt 535 kg (200, 130, 205)

–125 kg: 2. Nagy Kornél 500 kg (195, 90, 215)