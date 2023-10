– A hétvégénk ismét versenyzéssel telt. Monoron jártunk a X. Mightyfist Eagles Cup, Hungary - International ITF Taekwon-do versenyen,ahol remek erdeményekkel gazdagodtunk. Több versenyszámban mérettettük meg magunkat de nekünk mindig a bunyó az elsődleges – osztotta meg a részleteket követőivel Rákóczi Reni.

A Facebookon közétett bejegyzéséből kiderült az is, hogy mindkét tanítvány kiválóan teljesített, így öt éremmel tértek haza, ebből pedig három arany. Megírta azt is, hogy az egyik tanítvány, Alina a teljesítménye után megkapta a korosztálya legjobb versenyzője címet is.