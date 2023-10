Gerendás kontra Sike, avagy kinek van Wikipedia-oldala

Az egri klub honlapján megjelent tudósítás szerint a mérkőzést követően Gerendás György kritikával illette egri kollégáját.

GERENDÁS GYÖRGY: – Aggódva jöttem ide, mert a legutóbbi sajtótájékoztatón kritikát kaptunk az ellenfél edzőjétől. Azzal, hogy a Fradi vízilabdában nem jobb, csak birkózásban nem értek egyet. Kiállok magunkért, vissza kell ezt utasítanom, mert ez rám, a csapatomra és a klubra nézve is sértő. Játékosként és edzőként is hosszú, sikeres évek állnak mögöttem, nem szeretném sorolni, akit érdekel nézze meg a Wikipedia-oldalamat. Ennek apropóján megpróbáltam megkeresni Sike doktorét is, nem találtam. A mérkőzést tekintve gratulálok az Egernek a győzelemhez!

DR. SIKE JÓZSEF: – Ha már filozófiai kérdésekbe megyünk bele és te (Gerendás György – a szerk.) így értelmezted a mondandómat, akkor elnézést kérek. Nem a Ferencvárosról van szó, nem a játékosaidról vagy rólad beszéltem, hanem arról, hogy a vízben mit engednek meg és mit nem. Nincs eufórikus hangulatunk, játszunk még bőven, lesznek még érdekes eredmények. Örülök annak, hogy ma nyertünk, épülünk, szépülünk, dolgozunk tovább. Gratulálok a lányoknak!