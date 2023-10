– A dabasi mérkőzés rávilágított a sebezhetőségünkre. Újjáalakuló csapatról lévén szó még hullámzik a teljesítményünk. Azon dolgozunk, hogy ezt kiküszöböljük és a NEKA ellen ismét a szebbik arcát mutassa a csapat – fogalmazott az egriek edzője, Tóth Edmond.

Az ellenfél eddigi teljesítményéről az elismerés hangján szólt a szakember.

– Nagyon jó csapat a NEKA. A fiatalságuk ellenére rendkívül tudatosan játszanak, önbizalommal teli, összeszokott társaság, amely hétről-hétre felszabadultan, hatalmas elszántsággal küzd. Ki merem jelenteni, hogy az egyik legnehezebb ellenfél.

Nem győzöm méltatni őket, gyorsak, ügyesek, agresszívak. Alaposan fel kell készülni, csak koncentrált, összeszedett játékkal lehet esélyünk – vélekedett a szakember.

A QHB-Egernél nem számíthatnak az angolai átlövő, Romé Antonio Hebo játékára, aki családi tragédia miatt utazott vissza szülőhazájába. A többiek bevethetők.

A HSA NEKA az eddigi hét mérkőzésén nyolc pontot gyűjtott. Sótonyi László legénysége a Komló, a Fejér B.Á.L. Veszprém és a Balatonfüred után a PLER-Budapest ellen is győztesen hagyta el a pályát.

DABAS KC (11.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (9.)

Dabas, OBO Aréna, szombat, 18.00. V.: Bócz, Wiedemann.

Első idegenbeli pontjaik megszerzésére készülnek a gyöngyösiek, miután korábban a Telekom Veszprém vendégeként, Szegeden és Egerben is alulmaradtak. Hét mérkőzést követően hat pont szerepel a mátraaljaiak neve mellett.

– Nagy szükségünk volt a múltheti sikerre, de tovább kell javítani a játék minőségén, hogy Dabason is győztesen hagyhassuk el a pályát – jelentette ki az egriek edzője, Bíró Balázs a klub honlapján, miután a csapat legutóbb hazai környezetben 34–30-ra legyőzte a Fejér B.Á.L. Veszprém gárdáját. – Rutinos játékosokból álló csapathoz utazunk, amellyel az elmúlt szezonban is nagyon magas hőfokú, kiélezett csatát vívtunk.

Bármennyire is korainak tűnik, a végső helyezés szempontjából nagy szükségünk van erre a két pontra, ezért mindent megteszünk a győzelemért.

Reméljük, szurkolóink közül is minél többen elkísérnek majd bennünket az OBO Arénába, nagyon fontos lenne a fiúknak a válogatott szünet előtt.

A Dabasi KC a QHB-Eger legyőzésével hangolt a gyöngyösiek elleni mérkőzésre. Tomori Győző legénysége korábban a Fejér B.Á.L. Veszprém gárdáját győzte le, majd a PLER-Budapest elleni döntetlennel gyarapította pontjai számát. A Pest vármegyeiek öt ponttal állnak a tabella 11. helyén.

A TOVÁBBI PÁROSÍTÁS

OKTÓBER 28., SZOMBAT

18.00: Balatonfüredi KSE–Fejér B.Á.L.-Veszprém

18.00: PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged

18.00: Csurgói KK–Carbonex-Komló

18.00: Dabas KC–HE-DO B. Braun Gyöngyös

18.00: Telekom Veszprém–CYEB-Budakalász

OKTÓBER 29., VASÁRNAP

14.15: MOL Tatabánya KC–FTC-Green Collect