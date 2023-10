KARCAG–FC HATVAN 2–2 (1–0)

Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep, 150 néző. V.: Vinter Béla (Balla L., Tóth Á.).

KARCAG: Kovács P. – Nikics N., Győri Á., Pataki Z., Kónya Cs., Antics D., Kis B., Karmacsi R., Győri B., Gránicz P., Hujbert B. Edző: Varga Attila

HATVAN: Menczeles I. – Takács B., Szabó Sz., Czibolya G., Kitl K., Karácsony D., Sárossy D., Burzi A., Tarjáni P., Fellner K., Dinka K. Edző: Zoran Szpisljak

GÓL: Gránicz (11. – 11-esből), (Takács B., 56. – öngól), ill. Kitl K. (51.), Laczik L. (94.)

KIÁLLÍTVA: Antics (84.)

A HATVANI JÓK: Tarjáni P., Takács B., Karácsony D., Czibolya G., Kanálos P., Kitl K.

ZORAN SZPISLJAK: – Már megszokott nálunk, hogy hétről hétre izgalmas meccseket játszunk. Ez a találkozó is ebbe a kategóriába tartozott. Az első félidőben magas szintű futballt játszottunk, sok helyzetet kialakítottunk, de sajnos az ellenfél egy 11-essel előnybe került. A második félidőben gyorsan kiegyenlítettünk, továbbra is nyomás alatt tartottuk a karcagi együttest. Egy kontrából azonban sajnos újra hátrányba kerültünk, de a csapat nem adta fel, végig nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, amit a 94. percben sikerült gólra váltani. Teljes mértékben rászolgáltunk a pontra.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Salgótarjáni BTC, október 22., vasárnap, 13.00.

GYÖNGYÖSI AK–SALGÓTARJÁNI BTC 0–0

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 150 néző. V.: Virág András (Halmai K., Bense M.).

GYAK: Tóth B. – Krán A., Czinkóczi B., Forgó K., Kovács D. –Nagy-György B., Szabó T. (Muhari Z., 60.), Gonda Cs. (Uram D., 83.) – Szentannai M. (Dudás Cs., 71.), Lakatos I., Trombola V. Edző: Majzik Zoltán

SBTC: Nyirati A. – Molnár T., Csuka K., Sulyok T., Palkovics V. (Csáki B., 75.) – Petrecsko R., Tarlósi P., Nagy M., Horváth M., Bogdán (Boros A., 46.) – Tarlósi M. Edző: Sebestyén Szilárd

JÓK: Czinkóczi B., Forgó K., Lakatos I., ill. Nyirati A., Tarlósi M.

MAJZIK ZOLTÁN: – Ezúttal egy kicsit hátrébbról próbáltunk játszani. Megvoltak a helyzeteink is, sőt ziccerünk is volt, persze az ellenfélnek is voltak lehetőségei. A játék képe alapján igazságos eredmény született.

SEBESTYÉN SZILÁRD: – Készültünk a Gyöngyösből, azt kaptuk amit vártunk. Sajnos nem sikerült gólt szereznünk, pedig uraltuk a játékot.

KÖVETKEZIK: DVTK II.–Gyöngyösi AK, október 22., vasárnap, 11.00.