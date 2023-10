A Magyar Labdarúgó Szövetség azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól egyik munkatársát, akivel szemben rendőrségi eljárás indult csalás gyanújával. Mint írták, a szövetség alapelve, hogy minden munkavállalója elfogulatlan és feddhetetlen legyen. Ezen elv kiemelten érvényes az egyesületekkel kapcsolatban álló munkatársakra.

Az eset kapcsán fontosnak tartották kiemelni, hogy a sportszervezeteknek adott támogatások és egyéb pénzügyi források elosztása szakmai alapon, többlépcsős döntéshozatali folyamatot követően zajlik. Ez garanciát jelent arra, hogy a folyamatba egy-egy személy semmilyen formában ne tudjon tisztességtelen módon beavatkozni, és hogy a támogatási összegek a megfelelő helyekre kerüljenek.

Információink szerint a fegyelmi eljárás egy Heves vármegyei munkatárssal szemben indult, ezt erősítette meg a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, ahonnan érdeklődésünkre azt közölték, az említett ügyben az Egri Rendőrkapitányság csalás bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. A nyomozásra tekintettel bővebb tájékoztatást nem tudnak adni.

Nyilatkozott viszont a heol.hu-nak Bodon Péter, a Bodon FC vezetője, aki elmondta, az ügy 2021-ben kezdődött. Fölidézte, az MLSZ Heves vármegyei igazgatóságának munkatársa hívta föl a figyelmét egy pályázatra és annak lejáró határidejére, amelyhez önerőként a pályázat értékének tíz százalékát, ötmillió forintot kellett volna befizetnie az MLSZ Válságalapjába egy budapesti találkozó alkalmával. Ő ehhez pénzt kért kölcsön, de euróban kapott, s a pénteki találkozóról elkésvén, az ügyintéző távoztával nem tudta azt forintra váltani és befizetni, így rábízta a szövetségi munkatársra. Bizalmát erősítette, hogy egy másik egyesülettől is fölhívták ezzel kapcsolatban, hogy tud-e nekik gyorsan anyagi segítséget nyújtani a pályázathoz.

Ezután azonban nem kaptak támogatást, csak ígérgetést, későbbi valós, önerős pályázatokon pedig csak kisebb, 3,5 millió forintos forrást. A szövetségi munkatárs magyarázkodásai után sem kapta vissza a pénzt, ráadásul más MLSZ vezetők, alkalmazottak nem tudtak erről a pályázatról, ezért feljelentést tett. Információi szerint más egyesületek is hasonlóképpen jártak Hevesben, mások is tettek feljelentést, amelyben egy éve nyomozás folyik. Bodon Péter úgy tudja, más egyesületek vezetőit is megtéveszthette az illető, akiktől már megnyert pályázatok kapcsán kérhetett pénzt.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)