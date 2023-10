A női NB II. Keleti csoportjának 2. fordulójában:

DEAC–EGRI VÁROSI SPORTISKOLA 3–0 (16, 23, 11)

DESOK Sportcsarnok, 50 néző. V.: Villás T.

EVSI: Hauer-Balázs, Juhász D., Schachinger, Lázár A., Pelyhe-Nemes, Hernádi. Liberó: Báder E. Csere: Palkovics M., Kovács V., Majoros P. Edző: Juhászné Tóth Mária

JUHÁSZNÉ TÓTH MÁRIA: – Rajtunk kívül álló okok miatt késve érkeztünk Debrecenbe, ami a bemelegítés rovására ment. Vélhetően ennek is köszönhető Lázár Anita sérülése az első játszma elején. Kovács Villő jól szállt be a játékba, de az első szettet már nem lehetett megmenteni. A folytatásban mindenki sokkal jobban teljesített, Pelyhe-Nemes Rózsa Napsugár jó feladásaival és Juhász Dóra eredményes támadásaival sikerült megszorítani az ellenfelünket. Nyitásfogadásban és sáncban sokat kell még fejlődnünk. Örömteli, hogy újoncot is avattunk, a 2007-es születésű Palkovics Mira személyében.

KÖVETKEZIK: EVSI–DSZC-EÖTVÖS DSE, október 28., szombat, 17.00.