Szombat, 15.00:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (8.)–PETŐFIBÁNYA (11.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Orosz Fruzsina (Király, Németh M.).

– Már játszottunk az éllovas Lőrinci és a második Gyöngyöshalász ellen is, ezért is mondom, hogy ezúttal várhatóan nagyobb esély mutatkozik arra, hogy kidomborodjon, mire képes a csapatunk – szögezte le a gyöngyösiek edzője, Tatár Roland.

– A petőfibányaiakkal szemben is igyekszünk a saját játékunkat játszani, ami stabil védekezésen alapul, miközben arra törekszünk, hogy nagy felelősséggel kihasználjuk a helyzeteinket. Ahogy máskor, most sem állunk be a saját kapunk elé védekezni, mert jómagam amúgy sem vagyok ennek a taktikának az elkötelezett híve. Azt szeretném, ha a futballunkban sok kezdeményezéssel és gólokkal igazi élet lenne, ami a nézőknek is tetszik.

Az Energia SC csapata idénybeli négy hazai mérkőzéséből hármat megnyert (Eger SE II. 2–0, Bélkő SE-Bélapát 6–3, Hevesi LSC 2–1), egyet pedig elveszített (Lőrinci 1–2). Vendégként mindkétszer vereséget szenvedtek a gyöngyösiek, Gyöngyöshalászon 3–1-ra, míg Makláron 2–0-ra kapott ki a gárda.

A petőfibányaiaknak az első sikerélményt, vagyis az újonckénti győzelmet a hetedik játéknap hozta. Egy héttel ezelőtt a sereghajtó Besenyőtelek ellen nyert 2–1-re a Bányász SK, míg korábban a Hevesen szerzett pont (0–0) szerepelt a gárda neve mellett. A további négy összecsapást 1–16-os gólkülönbséggel veszítette el az együttes.

– A besenyőiekkel szembeni győzelem jót tett a lelkeknek és az önbizalomnak is, miközben nyilván a heti munkára is kedvezően hatott – mondta a petőfibányaiak edzője, Molcsán László.

– Nagy érvágás, hogy a hétfői futsalmeccsen Fekete Viktor megsérült, így sajnos rá egészen biztosan nem számíthatunk Gyöngyösön. Az első győzelmünk brusztos mérkőzésen született, emiatt nálam ez nagyobb értékkel bír. Akadtak olyan elemek a játékunkban, amelyekre lehet építeni, és ezt meg is tesszük. A győzelem reményében lépünk pályára, de jelenlegi helyzetünkben a döntetlent is sikernek könyvelném el. Tudjuk a helyünket a mezőnyben, látjuk, hogy mire vagyunk képesek, ennek megfelelően állunk hozzá minden mérkőzéshez.

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

A további program

Szombat, 15.00:

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (10.)–EGERSZALÓK (9.)

Bélapátfalva. V.: Molnár Dániel (Juhász Á., Juhász B.).

GYÖNGYÖSHALÁSZ (2.)–MAKLÁR SE (6.)

Gyöngyöshalász. V.: Tusa Zoltán (Kányási, Gindl).

LŐRINCI (1.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (5.)

Selyp, Lőrinci Spt. V.: Nagy Péter (Kecskés, Debreczeni K.).

BESENYŐTELEK (13.)–MARSHALL-ASE (3.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Derda József (Forgó, Somogyi).

FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT (4.)–HERÉD (7.)

Füzesabony. V.: Panyi Kristóf (Csathó, Pádár).

Szabadnapos: Eger SE II. (12.)