A második forduló óta veretlen kisvárdaiakkal szemben az első félidőben hiába játszott kezdeményezőbben a hazai csapat, gólra nem futotta az egriektől. A labdát többnyire a hazaiak birtokolták, mégis, ha a 15. percben nem sikerül kivágni a gólvonalról a játékszert, akkor a szabolcsiak vonulhattak volna előnnyel a szünetre, akik a 45. percben is veszélyeztettek Kristófi Sándor révén. A házigazdák a szünet után is ott folytatták, ahol a fordulás előtt abbahagyták. Lényeges változást a cserék hoztak, közülük is a várdai Ésik Ákos, aki a 67. percben bal oldali beadást követően vette be az egri kaput (0–1). A találattal egyidejűleg az események száma is megszaporodott, de legfontosabb tényezőben nem történt változás: azaz több gól már nem született, így az egriek várdai keserűvel zárták a játéknapot.