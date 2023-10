– Nagyon örülök, hogy a legtöbb gólt elérhettem a 2022/2023-as sorozatban, de annak még jobban, hogy a Bata Árpád és Prokaj Ádám edzette ifivel bajnokságot nyertünk – fogalmazott Holló Gergő. – Nagy célunk volt, hogy az egy évvel korábbi harmadik hely után fényesebbre cseréljük azt az érmet. Az csak plusz, hogy még gólkirály is lettem. A csapat nélkül ez nem lett volna elérhető. Az pedig, hogy most két bajnokságban is első vagyok a góllövőlistán, nagy boldogsággal tölt el.

Az előző U19-es idényben főleg akció gólokat ért el, 45–50-et. A többi szabadrúgásból és tizenegyesből született.

– A gólok titka egyrészt az új hozzáállásom a pályán – értékelt a támadó. – Az előző két bajnokságban nem voltam igazán higgadt befejező ember, a góljaim ellenére sem. A tavalyi és a tavalyelőtti góljaimnak háromszorosát be tudtam volna rúgni, ha kicsit higgadtabb fejjel, jobban összpontosítok a helyzeteknél. Tavaly kezdett kibontakozni a fejlődés, de most egyértelműen sikerül, amit szeretnék. Higgadtabbnak érzem magam. Megfogadom a tapasztaltabbak tanácsát. A másik titok a jó passzok, amelyekkel megtaláljuk azokat a lyukakat, amelyek a védelem átjátszásához kellenek. A középpályások remek átadásai nagyon kellenek az indításokhoz. A harmadik pedig a végig vitt akciók.

Minden mérkőzésén szerzett gólt Holló az előző ifibajnokságban. Nem volt olyan kapus, akinek ne köszönt volna be.

– Udvarias vagyok, mindenkinek be kell köszönni – mosolygott a játékos. – Minél több találattal szeretném segíteni a csapatot, de a csapat is kell ahhoz, hogy igazi gólszüret lehessen. Van egy egészséges gyomorgörcsöm mérkőzés előtt, s akkor tudom, hogy éles leszek. Az öltözőben amúgy nyugodt vagyok, öltözök, fejben készülök, s a zöld gyepen teszem ki azt, amit tudok.

Holló Gergő szinte utolérhetetlen a gólszerzésben

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A napokban 1956 emlékének adózunk, Holló Gergő pedig duplán tarthat megemlékezést, ugyanis az előző idénybeli U19-es bajnokságban 56–2-re győzött az Egerszóláti SK-val a Mátraderecske ellen, ami rekordszámba ment, s a futballista itt vágta be legtöbb találatát a szériában: tizenhármat.

– Több mint sportszerű tettnek számított a Mátraderecskétől, hogy lejátszotta a találkozót – így a gólvágó.

– Nekünk is meg kellett tisztelni azzal az ellenfelet, hogy mi is teljes erőbedobással megyünk ki. Félidőben kisebb sérülés miatt jöttem le, de amit tudtam, beletettem abba a meccsbe, s így jött össze 13 gól és a nagyjából ennyi gólpassz. Tizenöt éves testvérem, Ábel helyettem jött be, s akkor lőtte élete első ifigólját, amit rögtön kettővel megtoldott. Az első két meccsén izgult, így mondtam neki, hogy ne stresszeljen, csak élvezze a játékot. Gólpasszt nem tudtam adni neki ekkor, de a Domoszló ellen azt is pótoltuk.

Holló Gergő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul és az egyetem sportklubjában, a Ludovika SE-ben futsalozik.

– A pesti egyetem, a tanulás nagyon sok időt vesz el. A futsaledzéseket heti kétszer tisztességgel elvégzem, s minden meccsen ott vagyok, ahol a márkának számító Kénoszt Ferenc az edzőm. Jelenleg ennyit készülök a hétvégékre. Annak ellenére, hogy nem tudok edzésekre járni Szólátra az egyetem miatt, nagyon jó az összhang a csapatban mind a Linninger István edzette felnőttben, mind az ifiben.

Már összeszoktunk annyira, hogy ez megmarad hétvégékre, zsigerből jön minden.

Zagyvaszántón is azon leszek, hogy minél több gólt rúgjak ezen a hétvégén. A bajnokság végéig a tudásom legjavát fogom nyújtani. Annyi gólt szeretnék szerezni, amennyit csak tudok, annyira akarom segíteni a csapatot, amennyire csak tudom, és minél jobb eredményt próbálunk elérni a Szóláttal – zárta gondolatait Holló Gergő.