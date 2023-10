A férfi NB I. 5. fordulójának mérkőzése:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (12.)–CARBONEX-KOMLÓ (13.)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szombat, 18.00. V: Horváth P., Marton B.

A mátraaljaiak négy mérkőzést követően egy győzelemmel állnak a tabellán. Az újonc PLER-Budapest elleni siker adhat erőt a gárdának, amely a Telekom Veszprém, az OTP Bank-PIck Szeged és az FTC-Green Collect együttesével szemben könnyűnek találtatott.

– Az ősz talán legfontosabb hónapja következik, az októberi meccseken szeretnénk a lehető legtöbb pontot gyűjteni – fogalmazott a gyöngyösiek edzője, Bíró Balázs a klub honlapján.

– Számunkra most kezdődik igazán a bajnokság, jönnek azok az ellenfelek, amelyek ellen reális esélyünk lehet a pontszerzésre.

Az első lépés ezen az úton a Komló elleni összecsapás, ami mindig nagy érzelmeket kiváltó, heves csatát hoz, férfias küzdelemmel párosulva. Eltérő stílusú csapatok csatája lesz, amiből remélhetően mi kerülünk ki győztesen. Ehhez azonban szurkolóinkra is szükségünk lesz.

A gyöngyösiekhez hasonlóan a Komló is négy mérkőzésen van túl, ám pontot még nem sikerült szereznie: a NEKA, a Budakalász, a Szeged és az FTC is jobbnak bizonyult a bányászoknál, akik vélhetően kettős erőbedobással érkeznek a Dr. Fejes András Sportcsarnokba.