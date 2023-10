A női NB I/B 6. fordulójának mérkőzésén:

ÉRD–ESZTERHÁZY SC 34–32 (15–16)

Érd Aréna, 300 néző. V.: Haskó T., Natkai N.

ESC: Kiss-Gadányi – Bernát 2, Iván E. 5, Pint L. 6, Simon 5, Babinszky 2, Kiser 3. Csere: Kozma (kapus), Tóth G., Szentkeressy-Kovács, Vass, Zákányi 4, Gazsovics 1, Zsákovics 4, Kurmai. Edző: Farkas József.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 5–2, 12. p.: 8–6, 18. p.: 9–9, 24. p.: 11–13, 36. p.: 16–21, 42. p.: 21–22, 48. p.: 24–23, 54. p.: 29–27.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 5/4, ill. 1/0.

A 36. percben már öt góllal is vezetett (16–21) az egri gárda, a bajnoki cím egyik várományosaként emlegetett hazaiaknak azonban a 47. percben sikerült egyenlíteni (23–23), majd a vezetést is átvették. A hajrában az érdiek nagyobb tapasztalata döntött.

FARKAS JÓZSEF: – Rendkívül büszke vagyok a lányokra függetlenül attól, hogy a végső sípszó után nem mi örülhettünk a két pontnak. Közel álltunk a csodához. Előfordult, hogy öt góllal is vezettünk, de a végét nem bírtuk rutinnal. Ha a fejlődés töretlen marad, rendkívüli sikerekre leszünk képesek közösen. Mentálisan erősek vagyunk, öröm így dolgozni, óriásit küzdöttünk.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Kispest NKK, október 21., szombat, 18.00.

A bajnokság állása

1. Szombathely 6 6 – – 224–163 12

2. Érd 6 5 – 1 195–172 10

3. Komárom 6 4 2 – 186–165 10

4. Orosháza 6 5 – 1 180–171 10

5. Esztergom 6 4 – 2 161–142 8

6. FTC U19 6 4 – 2 178–167 8

7. Szigetszentmiklós 6 4 – 2 175–164 8

8. Eszterházy SC 6 3 1 2 190–178 7

9. SZISE 6 2 1 3 177–180 5

10. PTE PEAC 6 2 – 4 160–171 4

11. DVSC U19 6 2 – 4 166–191 4

12. Hajdúnánás 6 1 1 4 163–184 3

13. Tempo KSE 6 1 – 5 168–176 2

14. Kispest NKK 6 – 2 4 157–182 2

15. Szegedi NKE 6 – 2 4 166–203 2

16. Gárdony-Pázmánd 6 – 1 5 173–210 1