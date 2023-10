BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–EGERSZALÓK SE 0–1 (0–1)

Bélapátfalva, 100 néző. V.: Molnár Dániel (Juhász Á., Szigetvári M.).

BÉLAPÁT: Bakó P. – Holló Á., Trenka D., Mező G., Bocsi G., Vona Cs., Boros O., Berecz B., Bársony D., Molnár R., Szeruha D. Edző: Horváth Tamás.

EGERSZALÓK: Farkas D. – Bényei R., Halász M., Halász D., Érsek M., Ficzere P., Gallik G., Füzik B., Kvetkó B. (Szikora D., 37.), Póczos B., Montvai T. (Gyóni M., 92.). Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Holló Á. (29. – öngól).

KIÁLLÍTVA: Szeruha D. (95.).

JÓK: Bakó P., Berecz B., Holló Á., Mező G., Trenka D., ill. Halász M., Halász D., Póczos B., Farkas D., Ficzere P.

HORVÁTH TAMÁS: – Gratulálok a csapatomnak. A sok hiányzó ellenére mentálisan és játékban is nagyon erősek voltunk, de egy szerencsétlen öngóllal mégis pont nélkül maradtunk. Ezen a szinten egy ilyen csapatnak és közösségnek van létjogosultsága.

MONTVAI TIBOR: – Mostanában is csináltunk a dolgunkat, de valahogy szerencsénk sem volt. Tudtuk, hogy ma nagyon nehéz lesz itt Bélapáton, de még ha egy öngóllal is, de nyertünk. Most ez volt a legfontosabb. Sok sikert a Bélapátnak!